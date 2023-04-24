Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Genel Başkan Yardımcısını görevden almayı planlıyor - Son Dakika
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Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Genel Başkan Yardımcısını görevden almayı planlıyor

24.04.2023 11:36

AK Parti Genel Merkezi'nde konuşulan iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası yapacağı hamleler kapsamında performansından memnun olmadığı 3 Genel Başkan Yardımcısını görevden almayı planlıyor. İddialara göre, listede yer almayan bu isimler, Parti'nin seçim ve strateji çalışmalarında gereken katkıyı yapmadıkları için Cumhurbaşkanı Danışmanlığına çekilecekler.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, parti kulisleri de hem seçim çalışması yapıyor hem de yeni dönem için hazırlık yapıyorlar.

EKONOMİ POLİTİKALARI MEHMET ŞİMŞEK'E TESLİM EDİLECEK

AK Parti kulislerinde de listelerdeki sürprizlerin ardından yeni dönemin şifreleri konuşuluyor. AK Parti kulislerindeki iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin ardından önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde başta ekonomi olmak üzere ciddi değişiklikler yapacak. Ekonomi Politikalarını Mehmet Şimşek'e teslim etmeye hazırlanan Erdoğan'ın kurmayları yeni dönemin ekonomi senaryoları için hummalı bir çalışma yürütüyor.

"BAKAN AKAR GÖREVE DEVAM EDECEK"

Kabine de birkaç isim dışında neredeyse tamamının değişeceği konuşuluyor. Kritik görevi ve tecrübesi sebebiyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise göreve devam edeceği ifade ediliyor. Erdoğan'ın Dışişleri, İçişleri, Eğitim ve Sağlık'ta yeni genç isimlere yöneleceği de konuşulan iddialar arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un özel işleri sebebiyle milletvekili adayı olmayarak izin istediği ve seçimden sonrada görev almayacakları kesinleşti.

GENEL MERKEZDE DE DEĞİŞİM HAZIRLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parti Genel Merkezi'nde de büyük değişim yapacağı iddia ediliyor. Seçimlerin ardından sonbahar da Kongre yapmayı planlayan Erdoğan'ın Parti Genel Merkezinde de Bakanlar Kurulunda ve Milletvekili listelerinde üç dönem kuralı sebebiyle yer almayan bazı isimlere görev vereceği ifade ediliyor.

"3 GENEL BAŞKAN YARDIMCISINI GÖREVDEN ALACAK"

Genel Merkez'de konuşulan iddialara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın performansından memnun olmadığı 3 Genel Başkan Yardımcısını kesin görevden alacağı ve Cumhurbaşkanı Danışmanlığına çekeceği ifade ediliyor. Listelerde de yer almayan bu isimlerin Parti'nin seçim ve strateji çalışmalarında olmalarına rağmen gereken katkıyı yapmadıkları da konuşulan iddialar arasında.

A TAKIMDA GENÇ İSİMLER YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç tecrübeli isim ve daha çok genç isimlerin olacağı yeni bir A Takımı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

YORUMLAR (3)
  • haydar topçu: Mehmet şimşek dün ne verdi bugün ne verecek faydasız Cevap Yaz 43 56 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: herhalde bunlar yeterince zengin oldu seçim bitmeden yenilerini zengin edecek yada zengin etiklerini aklamak için kovucak :) Cevap Yaz 160 121 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: zengin olmak için 500 TL lik alçıdan heykele 5 tirilyon fatura kesip hortum yapmaları lazım o işleri kimin yaptıgını çok iyi biliyorsun sen 79 25 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Genel Başkan Yardımcısını görevden almayı planlıyor - Son Dakika


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