31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Ankara'da düzenlenen mitingde pankart krizi yaşandığı iddiası kamuoyunda ses getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Büyük Ankara Mitingi'nde "İsrail ile ticareti kes" pankartı açan kişilerin gözaltına alındığı öne sürüldü.
Servis edilen videolarla gündem getirilen haberlere yanıt ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiası doğru değildir.
Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitinginde izinsiz pankart açan 5 kişilik bir grup, herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarılmış ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmaları sağlanmıştır.
İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.
İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşım;
Son Dakika › Politika › Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika
Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanya'da düzenlenen iftar programında vatandaşlara çiğköfte ikram etti. Programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılanlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İftar programı öncesinde Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra Yeni Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
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