Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi yaşandığı ve bazı kişilerin gözaltına alındığı iddiası tartışma yarattı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pankart açan 5 kişilik bir grup, herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarılmış ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmaları sağlanmıştır. Gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

24.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Ankara'da düzenlenen mitingde pankart krizi yaşandığı iddiası kamuoyunda ses getirdi.

GÖZALTI İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Büyük Ankara Mitingi'nde "İsrail ile ticareti kes" pankartı açan kişilerin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YANIT GECİKMEDİ

Servis edilen videolarla gündem getirilen haberlere yanıt ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiası doğru değildir.

Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

"5 KİŞİLİK GRUP MİTİNG ALANI DIŞINA ÇIKARILDI"

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitinginde izinsiz pankart açan 5 kişilik bir grup, herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarılmış ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmaları sağlanmıştır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşım;

Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı\'ndan açıklama var

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
23:49 THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:26 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
07:51 Brezilya’da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü
00:10 Papua Yeni Gine’de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Papua Yeni Gine'de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
23:44 Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
23:16 Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi’ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi'ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı
21:49 İspanya’da Telegram’ın kullanımı askıya alındı İspanya'da Telegram'ın kullanımı askıya alındı
20:50 ABD askerleri PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 10:46:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement