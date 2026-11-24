YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Yeni Parti hiç kimsenin, bilhassa bu rejimin tasdik memuru, noteri değildir. Memleketin hayrına olan ne varsa orada durmak vatanseverliktir. Dün 'ak' dediğine bugün 'kara' demek, dün tükürdüğün yüzün bugün elini öpmek, Yeni Parti'nin siyaset anlayışında yoktur" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, 14-15 Kasım'da Yeni Parti 1'inci Olağan Kurultayı'nın tamamlandığını hatırlatarak, "Yarın da yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla Merkez Yönetim Kurulumuzu ilan edeceğiz. İdari alanlar dışında milletimizin çözüm beklediği her temel alanda liyakatli ve yönetim kadrolarından oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nda sadece birer genel başkan yardımcısı, birer MYK üyesi değil, onlarla eşgüdüm içinde çalışacak olan koca koca takımları ilan edeceğiz. Dış politikadan ekonomiye, milli eğitimden milli güvenliğe Türkiye'nin çözüm bekleyen tüm alanlarında büyük takımlarla, güçlü takımlarla, liyakatli kadrolarla birlikte milletimizin önüne çıkacağız. Her alana MYK üyesi ile birlikte güçlü bir takım görevlendireceğiz. Parti Meclisimizin tüm birikimini yönetme gücüne dönüştüreceğiz. Perşembe gününden itibaren seçimi nasıl kazanacağımızı ve Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi 86 milyon milletimize arz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN YÜZDE 80'İ EĞİTİM SİSTEMİNDEN MEMNUN DEĞİL'

Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Maalesef Öğretmenler Günü bir sevinç, bir mutluluk günü olmaktan öte sorunların, birikmiş sorunların, boğucu sorunların konuşulduğu bir gün olarak yaşanıyor. Böyle yaşamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde öğretmenlerin sorunlarının aşıldığı ve Öğretmenler Günü'nün bir eğitim bayramı olarak kutlanıldığı günlere hep beraber ulaşmayı ümit ediyoruz. Türkiye'nin ana sorunlarının başında eğitim geliyor. Öyle ki Türkiye'nin yüzde 80'i eğitim sisteminden memnun değil. Anketlerde öyle kırılımlar var ki örneğin son seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kadın seçmenlerin evladının eğitiminden memnuniyet oranı yüzde 18 yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni oylarıyla desteklemiş kadın seçmen bile bugün gelinen noktada eğitim sisteminden yüzde 82 oranında memnuniyetsizliğini ifade ediyor" dedi.

'YETER Kİ FON KONUŞULMASIN'

Fon soruşturmasına değinen Özel, "Tam 69 gün geçti. Şimdi Erdoğan diyor ki dünkü konuşmasında; 'Fon krizini gündemimizden düşürmek istiyoruz.' Ne yalan var aslanın sahibi aranıyor. Aslanı Sarıyer'e Tayyip Erdoğan saldıysa şaşırmam. Yeter ki fon konuşulmasın. Fon krizini gündemden düşürmek istiyormuş. Yani fon krizini başka nasıl düşürecek gündemden. Milletin cebindeki paralara bakın siz. Aslan bakıyor haritada aslanım benim. Ama bir yandan da soyguncuların, vurguncuların tam listesi elinde olan Erdoğan. Arkadaşlarımız açıklayınca hop, işlerine gelmeyince susuyorlar. Bir virgül yanlış olsa 7 dakika içinde düzeltiyorlar. İsim doğru, soy isim doğru, para doğru, zimmete geçiren AK Parti'li ama TC'si başka. Ankara'da değil Bartın'da. Aman Allah'ım ona bile itiraz ediyorlar. Sonra ne diyor, 'Şaşırıyor insan' diyor. 'Hiç beklemediğim kişiler bu fon vurguncuların içinde çıkıyor' diyor. Sayın Erdoğan açıklayın listeyi de biraz da bir şaşıralım. Eş, dost, akraba, manevi evlat, yakındaki bürokrat, Meclis'teki milletvekili, bakan, mevcut bakan, önceki bakan, yardımcısı, kayınçosu hepsi birden içeride listeye bakıp bakıp şaşırıyor" dedi.

'MAĞDURLARLA ALAY EDİYORLAR'

Özel, fon soruşturmasına yönelik eleştirilerine devam ederek, "Bir de mağdurlarla resmen alay ediyorlar. Geçen gün çıktı, '1 milyon liraya kadar ara ödemeler tamamlandı' dedi. '371 bin yatırımcı net yatırım tutarını veya anaparasını aldı' dedi. Ya gerçekten haberi yok, bu durumda mesele ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybettiğini gösteriyor ya da açık açık yalan söylüyor. Buradan söyleyelim. Adalet ve Kalkınma Partili bazı isimler de söylüyorlar, 'Cumhurbaşkanımızı kandırdılar' diye ki düşük ihtimal. Bile bile gerçeği saptırıyor. Ama fon mağdurları çılgına döndüler. Hepsi buna itiraz ediyor. Herkes şunu bilsin, aynı deprem gibi. 11 ilde yaşananları farklı anlatıp 70 ilde algı yönetiyorlardı. Orada millet konteynerdeydi, çamurun içindeydi. 'Evler bitti' diye hikaye anlatıyorlardı. 'Bir yılda vereceğiz' dedikleri evleri üç yıl sonunda daha bitirememişlerdi. Ama 70 ilde brandayla algı operasyonu yapıyorlardı. Şimdi de 'Korkmayın paralar ödendi' diyorlar. Kimseye 1 milyon lira para ödenmiş değil. Anaparanın üçte birini ödediler, kenara bıraktılar. Anaparasını faiziyle aldığını bildiğimiz tek kişi var. O da Fatma Betül Sayan Kaya. O da para elindeydi, anaparayı ve faizini kendi hesapladı. Gerisini cami avlusuna bırakır gibi tövbe hesabına bıraktı kaçtı" diye konuştu.

'İCRA GARANTİLİ HGS ÇORABI ÖRMÜŞLER'

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borçları üzerinden başlatılan icra takiplerinde haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin kara düzenindeki soygun bir değil, her gün bir yenisini öğreniyoruz. Şimdi yepyeni bir soygun çıktı. Yollara, köprülere geçiş garantisi verenler vatandaşın başına icra garantili HGS çorabını örmüşler. Arabada HGS etiketiniz var. İçinde para yüklü. Devlet ya da özel işletmeli otoyoldan, köprüden geçiyorsunuz. 'Parayı ödedim' diye biliyorsunuz. Aylar sonra bir bakıyorsunuz, icralık olmuşsunuz 170 liralık tek geçişe 3 bin 300 lira çıkmış. Daha çok geçişi olup 15-20 bin lira olanlar var. Hiç anlamadan hesabınızdan e-hacizle parayı çekiyorlar. Kimseye gidip, derdinizi anlatamıyorsunuz. AK Parti'nin kara düzeninde HGS'nin AK Parti'li avukatları var. Neden; otoyolları işletenler yandaş şirket, avukatlar AK Parti'ye yakın avukatlar. Geçene, geçmeyene 170, 170, 3 bin lira. Peşine düşsen masrafı daha fazla. Uğraşmak imkansız, telefonlar cevapsız. Büyük bir kara düzenle milletin milyonlarını vurmuşlar. Şimdi diyorlar ki 'Bunu da biz çözeceğiz.' Allah bilir HGS'de de böyle bir masayı kurar, iki ay sonra vuranların masada olduğunu anlar. AK Parti'nin kara düzeni değişmeden bu vurgunlar sona ermeyecek arkadaşlar."

'UYARILAR DUYULMADI'

Antalya'da düzenlenen COP31'e ilişkin konuşan Özel, "Bu önemli zirvenin sorumluluğunu uluslararası müzakere tecrübesi olmayan liyakatsiz bir ekip kendi kendine üstlendi. Tecrübeli devlet kadroları sürecin dışında bırakıldı. Toplantı bir göz boyama ve Türkiye içine bir PR faaliyeti olarak tasarlandı. Dışişleri Bakanlığı'nın birikimli, liyakatli kadrolarının böyle bir konferansın öncesinde ve sırasında yapabilecekleri diplomatik katkılar hiç görülmedi. Yaklaşan tehlikeyle ilgili uyarılar hiç duyulmadı. Burunlarının dikine gittiler. Sonra paldır küldür iki gün uzatıp ortak bir karar alamayıp, gerginlik içinde profesyonelleri azarlayıp, misafirlerin sözünü kesip, sonra kameralara sırtını döne döne özür dilemeye çalışmalar başladı. Dünyanın önüne koydukları mutabakat taslağında iklim krizinin en önemli sebeplerinden fosil yakıtların adı bile geçmedi. Bütün sorun buradan çıktı. Sonra bunu söyleyince diyor ki; 'Ne anlarsınız siz, milli menfaat var.' Ne milli menfaatin var senin orada? Suudi Arabistan'ın milli menfaati var, Trump'ın talimatı var. Çıkmış milli menfaatten bahsediyor panik halinde. Biz eleştirimizi üslubunca yazmışız. Çıkmış orada 'milli menfaat' diyor. Öyle böyle tuhaf tuhaf hakaretlerde bulunuyor. Milletin 25 milyarını harcayıp hem rezil olacaksın, sonra milli menfaatten bahsedeceksin" dedi.

'KÜRT'ÜN DE TÜRK'ÜN DE ANASINI AĞLATAN REJİM VAR'

Özel, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Biz sürece şehitler gelmesin, analar ağlamasın diye destek verdik. Ama bugün Türk'ün de Kürt'ün de anasını ağlatan bir rejim var. Artık kimse hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. O yüzden sizleri bir yoldan çıkmaya, bir yoldan dönmeye değil; doğru istikamete yolu çevirmeye davet ediyorum. Tüm milletimizin bizi anladığımdan, Kürt'üyle Türk'üyle, Laz'ıyla Çerkes'iyle, zerre şüphemiz yoktur. İkinci sözüm Sayın Bahçeli'ye. Muhalefetin görevi iktidar ve ortakları 'Otur' deyince oturmak, 'Kalk' deyince ayağa kalkmak değildir. Yanlışa itiraz etmek, gerektiğinde yanlış gidişata dikkat çekmek, 'dur' demek bunların hepsi muhalefetin ana görevidir. Biliniz ki Yeni Parti hiç kimsenin, bilhassa bu rejimin tasdik memuru, noteri değildir. Memleketin hayrına olan ne varsa orada durmak vatanseverliktir. Dün 'ak' dediğine bugün 'kara' demek, dün tükürdüğün yüzün bugün elini öpmek, bunlar Yeni Parti'nin siyaset anlayışında yoktur. Durduğumuz yer samimidir. Yüzümüz millete, gözümüz geleceğe dönüktür" diye konuştu.