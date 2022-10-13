Ankara politika haberleri... TBMM Genel Kurulunda Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı kutlandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı" ile ilgili ayrı ayrı gündem dışı konuşma yaptı.

MHP'li Taşlıçay, milletin varlık azmini yansıtan yüksek ruhun, yalnızca parlamentonun koridorlarında ve savaş meydanlarında değil, aynı zamanda Ankara'nın tozlu sokaklarında hüküm sürdüğünü söyledi.

Ankara'nın, millet iradesinin yükselişine sahne, şahlanış ve köklerine meydan olduğunu dile getiren Taşlıçay, "Ankara'nın başkent oluşunun ilanı aslında bu kadim şehrin göğsüne takılan ebedi bir şan ve şeref madalyası. Ankara başkenttir ve ebediyen başkent olarak kalacak. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

CHP'li Emir, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılının büyük bir coşkuyla kutlandığına işaret etti.

Ankara'nın, Cumhuriyet'in modernleşmesinin sembol kenti olduğunu vurgulayan Emir, "Cumhuriyet ile hesaplaşma derdine girenler, cumhuriyeti bir türlü içine sindiremeyenler, cumhuriyet devrimlerini özümseyemeyenler hatta 'Mustafa Kemal ile hesaplaşacağız.' deme cesaretini dahi gösterilenler aynı zamanda Ankara ile hesaplaşma derdinde." dedi.

Emir, Ankara'nın, 20 yılda, alışveriş merkezi kentleşmesine terk edildiğini ve talan edildiğini savunarak, "Ankara'nın kurumları İstanbul'a taşındı, kültürel ve sanat yaşamı daraltıldı, Ankara taşralaştırıldı. Çünkü Ankara'yı yönetenler aslında Ankara'yı gözden çıkarmışlardı ama bugün Mansur Yavaş belediyeciliğiyle Ankara'nın yeniden bir yıldız gibi parladığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Partili Altıntaş da Ankara'nın başkent niteliğini önemsizleştirecek hamlelerin yapıldığını, Atatürk'ün mirasını reddetmeye yeltenen adımların atıldığını öne sürdü.

Kamu bankalarının genel müdürlüklerinin ardından Merkez Bankası ile SPK'nın da İstanbul'a taşınacağını ifade eden Altıntaş, "Bu, 1923'te Ankara'nın başkent olmasını hazmedemeyen İngiliz Büyükelçisi'nin bugüne yansıyan bir kopyası. Biz Atatürk'ün ve Ankara'nın vizyonuna sadık, vatanımız ve milletimiz lehine bir gelecek kuracağımızı ve bu kurumları tekrar Ankara'ya taşıyacağımızı taahhüt ediyoruz." diye konuştu.