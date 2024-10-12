Gayrimenkul zengini Besa Holding'in sahibi Salih Bezici'nin oğlu Efe Bezci ile Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerinde Mansur Yavaş'a kaybeden ve Keçiören belediyesinin eski belediye başkanı olan Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok ile evlendi. Daha önce iki evlilik yaptığı bilinen Efe Bezci, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.
Son Dakika › Politika › Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)