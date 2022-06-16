Anket şirketlerine "şarlatan" diyen Bahçeli'yi kızdıracak sonuç! MHP'nin oy oranı yüzde 7 çıktı - Son Dakika
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Anket şirketlerine "şarlatan" diyen Bahçeli'yi kızdıracak sonuç! MHP'nin oy oranı yüzde 7 çıktı

16.06.2022 15:18

Anket şirketlerinin MHP'nin oyunu kasıtlı bir şekilde düşük gösterdiği öne süren MHP lideri Bahçeli, anket şirketlerine "Şarlatanlar! Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" şeklinde çok sert ifadelerle yüklenmişti. AR-G Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 29.7; CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.1 çıkarken MHP'nin oy oranı yüzde 7'de kaldı.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde siyaset kulisleri hareketlendi. Bu noktada partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ ZİRVEDE

Son olarak AR-G Araştırma, haziran ayına için bir araştırma yaptı. Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 29.7 tercihini AK Parti'den yana kullanırken, CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 26.1 olarak belirlendi.

Erken seçim tartışmalarının gölgesinde yapılan son anket!

İYİ PARTİ YÜZDE 7 OY ALDI

Sonuçların üçüncü sırasında yüzde 17.2 ile İYİ Parti, sonrasında ise yüzde 9.8 ile HDP yer aldı. Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'nin oy oranı ise yüzde 7'de kaldı.

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine "Şarlatan" demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

İşte son anketin sonuçları:

  • %29.7 AK PARTİ
  • %26.1 CHP
  • %17.2 İYİ Parti
  • %9.8 HDP
  • %7.0 MHP
  • %2.1 DEVA
  • %1.8 DİĞER
  • %1.5 ZP
  • %1.2 SP
  • %1.1 YRP
  • %1.1 GP
  • %0.9 TİP
  • %0.5 DP
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Son Dakika Politika Anket şirketlerine 'şarlatan' diyen Bahçeli'yi kızdıracak sonuç! MHP'nin oy oranı yüzde 7 çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anket şirketlerine "şarlatan" diyen Bahçeli'yi kızdıracak sonuç! MHP'nin oy oranı yüzde 7 çıktı - Son Dakika
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