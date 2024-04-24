Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı ile 1658 Vatandaşa Ücretsiz Saç Kesimi Yaptı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför Tırı ile Serik, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Kumluca, Akseki, İbradı ve Kaş'ta 1658 vatandaşa ücretsiz saç kesimi ve bakımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı, Batı'dan Doğu'ya kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Mobil Kuaför'ün son durağı Serik, Korkuteli, Alanya, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Kumluca, Akseki, İbradı ve Kaş ilçeleri oldu. Genç, yaşlı ve çocukların saç kesimi, cilt bakımı, tıraş, el ve ayak bakımı yapıldı. Rahatsızlığı ya da engeli nedeniyle gelemeyecek durumda olan vatandaşlara da evlerinde hizmet sunuldu. Serik'in 7 mahallesinde 85 vatandaşa kişisel bakım yapıldı. Mobil Kuaför 2 gün boyunca Manavgat'ın Yaylaalan, Dolbazlar, Sülek ve Aksaz mahallerinde 172 vatandaşa hizmet verdi. Mobil Kuaför Tırı, Alanya'da Gümüşgöze, Yenice, Burçaklar, Güney, Orhan, Karamanlar, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde 85 vatandaşa; Güzelbağ ve Dimçayı İlköğretim Okullarında 259 öğrenci olmak üzere toplam 344 kişiye ulaştı. Alanya'nın ardından Gazipaşa'da 116, Akseki ve İbradı 246 vatandaşa daha kuaför hizmet götürüldü.

Batı ilçelerine de gitti

Mobil Kuaför Tırı'nın batı ilçelerdeki ilk durağı ise Korkuteli'nin Osmankalfalar ve Garipçe mahalleleri oldu. İki mahallede 136 vatandaşa hizmet verildi. Elmalı'ya geçen Mobil Kuaför, Büyüksöyle, Küçüksöyle, Kışla, Yalnızdam, Armutlu, Avşar ve Çobanisa mahallelerinde 154 kadın, genç yaşlı ve çocuğa hizmet götürdü. Demre'nin Çağman, Belören, Köşkerler Kapaklı Davazlar ve Gürses mahallerinde 170 vatandaşa, Kaş'ta 150 ve Kumluca'da 85 vatandaşa kuaförlük hizmeti sunuldu. Vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hizmetin ayaklarına kadar gelmesinden dolayı teşekkür etti. - ANTALYA