Antalya'da toplanan binlerce Ukraynalı, Putin'i kınadı - Son Dakika
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Antalya'da toplanan binlerce Ukraynalı, Putin'i kınadı

27.02.2022 16:36

Antalya'da toplanan binlerce Ukraynalı, Putin'i kınadı 12 yaşındaki çocuk Ukraynalı çocuk anneannesi için gözyaşları içinde yardım istedi Ukraynalı vatandaşlardan Türkiye teşekkürü: "Büyük destek alıyoruz" Antalya'da yaşayan binlerce Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine başlattığı operasyona...

Antalya'da toplanan binlerce Ukraynalı, Putin'i kınadı

12 yaşındaki çocuk Ukraynalı çocuk anneannesi için gözyaşları içinde yardım istedi

Ukraynalı vatandaşlardan Türkiye teşekkürü: "Büyük destek alıyoruz"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan binlerce Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine başlattığı operasyona tepki çekmek için toplandı. Gözyaşlarının sel olduğu buluşmada 7'den 70'e herkes pankartlar açıp Rus lider Putin'i kınadı. Anneannesinin Ukrayna'da olduğunu ve onu çok merak ettiklerini belirten bir çocuk ise "Lütfen Ukrayna'ya yardım edin. Orada insanlar zulüm görüyor" dedi.

Antalya'da yaşayan yerleşik Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine başlattığı operasyona tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce yerleşik Ukraynalı, hazırladıkları pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Çocukların da ön saflarda yer aldığı basın açıklamasında göz yaşları sel oldu. Açıklamalar Rusya ve Türkçe dillerinde yapılırken basın açıklamasının sonunda binlerce Ukraynalı, Ukrayna Milli Marşı'nı seslendirdi.

"Sizden büyük destek alıyoruz"

Türkiye'den büyük destek aldıklarını belirten Sergiy Kayan, "Size ve devletinize çok teşekkür ederiz. Sizden büyük destek alıyoruz. Savaş çok büyük ve çok şeye ihtiyacımız var" diye konuştu.

"İnsanlar zulüm görüyor"

Anneannesinin Ukrayna'da olduğunu ve onu çok merak ettiklerini belirten bir çocuk ise "Lütfen Ukrayna'ya yardım edin. Orada insanlar zulüm görüyor. Orada benim anneannem yaşıyor lütfen yardım edin" şeklinde konuştu.

Antalya'da toplanan binlerce Ukraynalı, Putin'i kınadı
Antalya'da toplanan binlerce Ukraynalı, Putin'i kınadı
Antalya'da toplanan binlerce Ukraynalı, Putin'i kınadı

YORUMLAR
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Vladimir Putin, Antalya, Rusya, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Antalya'da toplanan binlerce Ukraynalı, Putin'i kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da toplanan binlerce Ukraynalı, Putin'i kınadı - Son Dakika
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