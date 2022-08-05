Çenger, Kasaplar ve Mimar Sinan'a modern muhtar evi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde; Kasaplar, Çenger ve Mimar Sinan Mahallelerine modern muhtar evi yapıldı.

Manavgat Belediyesi ekipleri, muhtarların daha ferah bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve vatandaşlara daha kaliteli bir hizmet sunmalarını gerçekleştirmek amacıyla yapılan modern muhtarlık evlerine, mutfak ve wc de ilave etti. Mahalle sakinleri, Manavgat Belediyesinin yapmış olduğu muhtar evlerinin kente yeni bir kimlik kazandırdığını, daha modern ve ferah bir ortamda hizmet aldıklarını belirtti.

"Daha önceki yerimiz küçük ve dardı"

Kasaplar Mahallesi Muhtarı Saim Tekin İyiol, "Göreve geldikten sonraki takiplerimiz sonucunda eksiklerimizi tek tek liste haline aldık. Daha önceki yerimiz küçük ve dardı. Etrafımızdaki komşuların rahatsız olmasından dolayı Manavgat Belediyemize ait bir alana mahallemize yakışan bir şekilde muhtarlık binası kazandırıldı" dedi. Çenger Mahallesi Muhtarı Gündüz, "Çenger Mahallesi'nin böyle bir yere ihtiyacı vardı. Olmayan bir muhtarlık binamız yapıldı" diye konuştu. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ömür Yılmaz ise "Mimar Sinan Mahallesi'nin büyük gereksinimi olan muhtarlık binası taleplerimiz doğrultusunda çok kısa zamanda yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlar, yol arkadaşlarımız"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 106 mahalle muhtarıyla birlikte kente hizmet ettiklerini ve muhtarları yol arkadaşları olarak gördüğünü söyleyerek onların modern bir şekilde vatandaşlara hizmet etmesine aracı olduklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Kentimize kazandırdığımız yeni muhtar evleri sayesinde vatandaşlarımız hem kaliteli ve modern bir ortamda hizmet alıyor hem de muhtarlık kimliği kurumsal bir hale gelmiş oluyor. Manavgat'ta hizmet etmekten her zaman gurur duyduğum tüm muhtarlarımıza aynı çalışma ortamını sağlamaya devam edeceğiz. Halkımıza ve muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA