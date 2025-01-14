Politika

Başkentte "Antik Shu Hazineleri" sergisi açıldı

ANKARA - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Antik Shu Hazineleri" sergisinin açılış töreni düzenlendi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde hazırlanan "Antik Shu Hazineleri" sergisinin Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde düzenlenen törenle açılışı yapıldı. Törene, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve davetliler katıldı.

Kültürel mirasların bir ülkenin gelişimi, kültürünü nesilden nesile aktarmak için tarihi damga olduğunu aktaran Bakan Yardımcısı Yazgı, "Bu eşsiz kültür, antik çağlardan günümüze uzanan bir medeniyetin izlerini ve bu medeniyetin evrensel değerlerini yansıtmaktadır. Bu tür sergiler, sadece kültürel mirasların tanıtılmasıdır kalmayıp farklı coğrafyalardan gelen toplumların birbirini daha iyi tanımasına ve anlamasına olanak tanıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti zengin kültürel miraslarını paylaşarak halklar arasında anlayışı ve dostluğu pekiştirmektedir. Türkiye Çin'in zengin tarihi ve kültürel mirasını her zaman büyük bir saygıyla değerlendirmektedir. Karşılıklı etkileşimlerle aramızdaki bağları daha da güçlendirme arzusu taşımaktadır. Son yıllarda iki ülke arasında ilişkilerde kaydedilen ilerleme kültürden ekonomiye, enerjiden, teknolojik iş birliklerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Haziran 2023'de Türkiye'ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi enerji ve turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde daha fazla iş birliği istediğini dile getirdi. Bu tür sergilerin daha da artması da samimiyetinin bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü nükleer santral projesinde Çin'le birlikte iş birliği yapma kararı da bunların en önemli göstergelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

Türkiye ve Çin'in ortak kültürel mirasının olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Xuebin, "Farklı ülkelerin tarihi medeniyeti ve kültürel etkileşimi için bir aracıdır. Kültür, iletişimle renklenir. Kültür karşılıklı öğrenimle zenginleşir. Bu yüzden birlikte bütün güzellikleri aynı anda taşıyan bir insanlık medeniyetinin resmini birlikte çizebiliriz. Çin ve Türkiye geleneksel kültüre sahip olan iki ülke. Medeniyet olarak Çin'de Üçhöyük Yıldız var Türkiye'de ise Hitit medeniyeti olmak üzere Anadolu'da çok görkemli ve kadim uygarlıklar da var. Bu müzede ikisi zaman ve mekanda yolculuk ederek böyle tarihi bir diyalog içerisinde olması önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.