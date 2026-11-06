AP Başkanı Metsola, Polonya ziyaretinin ilk gününde Tusk ve Nawrocki ile ayrı görüştü - Son Dakika
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AP Başkanı Metsola, Polonya ziyaretinin ilk gününde Tusk ve Nawrocki ile ayrı görüştü

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AP Başkanı Metsola, Polonya ziyaretinin ilk gününde Tusk ve Nawrocki ile ayrı görüştü
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AP Başkanı Metsola, Polonya ziyaretinin ilk gününde Tusk ve Nawrocki ile ayrı görüştü
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AP Başkanı Metsola, Polonya'da Anayasa Mahkemesi yetki krizinin tırmandığı dönemde Tusk ve Nawrocki ile ayrı görüştü. Metsola'nın yarın meclis ve senato başkanlarıyla görüşüp parlamentoya hitap etmesi ve Jan Karski Ödülü'nü alması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Polonya'da Anayasa Mahkemesi üzerindeki yetki çatışmasının tırmandığı bir dönemde Başbakan Donald Tusk ve Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Polonya Meclis Başkanının daveti üzerine gerçekleştirdiği iki günlük Polonya ziyaretinin ilk gününde Başbakan Donald Tusk ve Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretinin ilk durağı kuruluşunun 120. senesini kutlayan Varşova Ekonomi Üniversitesi olan Metsola, burada öğrencilerin sorularını yanıtlayarak Polonya'yı Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin sunduğu fırsatlardan yararlanma konusunda "öne çıkan bir örnek" olarak değerlendirdi.

Metsola, ziyaretinin devamında öğleden sonra Başbakanlık binasında Donald Tusk ile bir araya geldi. Yerel basında ülkede yaşanan anayasa krizinin görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında olabileceğine ilişkin haberler yer alırken, toplantının içerğine ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı. Metsola, akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Nawrocki ile bir araya geldi.

AP Başkanı Metsola'nın yarın Polonya'da meclis ve senato başkanları ile görüşmeler gerçekleştirmesi, parlamentoya hitap etmesi ve Avrupa Parlamentosu adına Jan Karski Ödülü'nü alması bekleniyor.

Metsola'nın ziyareti, Polonya'da hükümet ile cumhurbaşkanı arasında Anayasa Mahkemesi üzerindeki yetki tartışmasının açık bir krize dönüştüğü bir dönemde geldi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Nawrocki bugün daha önce Slovakya'nın Trencin kentinde düzenlenen Visegrad Grubu ülkeleri cumhurbaşkanları zirvesinde Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığı basına kapalı bir toplantıya katıldı.

Anayasa Mahkemesi krizi

Polonya'da Başbakan Tusk liderliğindeki hükümet ile Cumhurbaşkanı Nawrocki, Anayasa Mahkemesi'nde görev yapacak yargıçlar konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Hükümet, mahkemenin eski iktidarın etkisinde olduğunu ve yeni seçilen yargıçların göreve başlamaları gerektiğini savunurken, Cumhurbaşkanı bu yargıçların göreve başlama işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu söyleyerek bunu kabul etmiyor.

Kriz, parlamentonun seçtiği bazı Anayasa Mahkemesi yargıçlarının Cumhurbaşkanı Nawrocki tarafından tanınmamasıyla başladı. Gerilim, 30 Ekim'de yeni yargıçlardan Anna Korwin-Piotrowska'nın Mahkeme Başkanı Bogdan Swieckzkowski ile yardımcısı Bartlomiej Sochanski'yi bir ay süreyle görevden uzaklaştırdığını açıklamasıyla tırmandı. Hükümet kararı desteklerken, Cumhurbaşkanı ve muhalefet kararı hukuksuz saydı. Anlaşmazlık, protestolar ve polis müdahalesiyle bir devlet krizine dönüştü.

Kaynak: İHA
Anayasa MahkemesiDonald TuskPolitikaPolonyaDünyaSon Dakika

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