Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç

Bilgehan Göktürk:

Bu anket şirketi akp tarafından mı finanse ediliyor?Madem Tayyip Erdoğan en sevilen lider, CHP nin dediği gibi 2 Kasım'da getirsin sandığı halkın önüne görelim en sevilen lidermi değilmi?Sağ sola anket yaptırıyorlar kendilerinden halkın memnun olduğunu idda ediyorlar muhalefet sandığı getirin deyince bahane uyduruyor...O zaman bir yerde yanıltma var demektir...Getir sandığı 2 Kasım'da hem hakkın güven oyunu almış olursun hemde muhalefette susar oturur kenara...Artık promterdan hitap eden Tayyip Erdoğan a katlanmaya devam eder bir 5 sene daha...

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