Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç - Son Dakika
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Politika

Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç

Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
05.08.2025 10:07
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ORC Araştırma'nın anketine göre, siyasi liderler arasında en yüksek beğeni oranı yüzde 43,9 ile Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Onu yüzde 41,4 ile Özgür Özel, yüzde 21,6 ile Devlet Bahçeli izledi. Listenin son sırasında yüzde 7,1 ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi, 1-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında 18 ilde 2400 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketle, siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeylerini ölçtü. Anketin sonuçlarına göre en yüksek beğeni oranına sahip isim Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

ERDOĞAN İLE ÖZEL ARASINDA 2 PUAN VAR

Yüzde 43,9 oranında beğeni toplayan Erdoğan'ı, yüzde 41,4 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel izledi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yüzde 21,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

DERVİŞOĞLU 4. SIRADA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 17,9'luk oranla dördüncü sırada konumlanırken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yüzde 16,5 ile onu takip etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 14,5; Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ise yüzde 14,2 oranında beğeni aldı.

Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç

DEM VE DEVA LİDERLERİ ALT SIRALARDA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yüzde 13,5 ile sekizinci sırada yer alırken, onu sırasıyla şu isimler izledi:

Anket sonuçları, özellikle yeni kurulan partilerin liderlerinin henüz kamuoyunda geniş destek bulmakta zorlandığını gösteriyor. Araştırmanın yalnızca beğeni düzeylerini ölçtüğü, oy tercihiyle birebir örtüşmediği de not düşüldü.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Erkan Baş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Bilgehan Göktürk:
    Bu anket şirketi akp tarafından mı finanse ediliyor?Madem Tayyip Erdoğan en sevilen lider, CHP nin dediği gibi 2 Kasım'da getirsin sandığı halkın önüne görelim en sevilen lidermi değilmi?Sağ sola anket yaptırıyorlar kendilerinden halkın memnun olduğunu idda ediyorlar muhalefet sandığı getirin deyince bahane uyduruyor...O zaman bir yerde yanıltma var demektir...Getir sandığı 2 Kasım'da hem hakkın güven oyunu almış olursun hemde muhalefette susar oturur kenara...Artık promterdan hitap eden Tayyip Erdoğan a katlanmaya devam eder bir 5 sene daha... 52 26 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    Aynen akepeli şirket 5 0
  • Taylan Özgür:
    tüik mi araştırmış ? 47 14 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    Akepeli şirket 5 0
  • Selim Kayisi:
    Topladığın zaman 100 ün üstünde değer çıkıyor. Bu nasıl anket ? Ayrıca evet Reisin birinci çıkması şaşırtıcı olmuş. 34 15 Yanıtla
  • Erol:
    He he bizde yedik 39 9 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Araştırma akepeli şirkete yaptırılınca 10 3 Yanıtla
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