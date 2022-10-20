Son seçim anketi bu sefer gençlerle yapıldı! Zirvede ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti var - Son Dakika
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Son seçim anketi bu sefer gençlerle yapıldı! Zirvede ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti var

20.10.2022 23:15

Araştırma şirketleri, seçimlerin yaklaşması nedeniyle anket çalışmalarını hızlandırdı. ORC Araştırma ise son anketini Z kuşağı olarak tabir edilen gençlerle yaptı. Anket sonucunda yüzde 21. 1 ile en yüksek oyu "Kararsızlar" seçeneği alırken, sırayı CHP, İYİ Parti ve AK Parti takip etti.

ORC Araştırma Şirketi son anketini, Z kuşağı olarak değerlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişiler ile yaptı. Araştırma 11-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 55 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 900 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

ANKETTE ZİRVEYİ KARARSIZLAR ALDI

Z kuşağı anketinde ilk sırayı yüzde 21.1 ile "kararsızlar" aldı. Kararsızları sırasıyla yüzde 20. 4 ile CHP, yüzde 15.9 ile İYİ Parti, yüzde 13.1 ile de AK Parti takip etti.

SARIGÜL'ÜN PARTİSİ DE DİKKAT ÇEKTİ

ORC Araştırma'nın anketinde oy oranı en fazla dikkat çeken partilerden biri de Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin oldu. Ankete katılan gençlerin yüzde 4.1'lik kısmı TDP'yi seçti.

Anket sonuçları şu şekilde:

Kararsızım: Yüzde 21.1

CHP: Yüzde 20,4

İYİ Parti: Yüzde 15. 9

AK Parti: Yüzde 13.1

MHP: Yüzde 7.2

HDP: Yüzde 5.0

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 4.1

GELECEK: Yüzde 3.6

DEVA: Yüzde 3.1

MEMLEKET: Yüzde 2.0

BTP: Yüzde 1.6

YRP: Yüzde 1.2

DİĞER: Yüzde 1.7

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SON DAKİKA: Son seçim anketi bu sefer gençlerle yapıldı! Zirvede ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti var - Son Dakika
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