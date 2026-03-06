Arıkan'dan Türkiye-İran Uyarısı - Son Dakika
Arıkan'dan Türkiye-İran Uyarısı

Arıkan\'dan Türkiye-İran Uyarısı
06.03.2026 22:33
Saadet Partisi lideri Arıkan, Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek isteyen gruplara dikkat çekti.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye ile İran'ı bu karmaşa da karşı karşıya getirmek isteyen çok ciddi bir kitle var. O kitleye karşı ortaya koyacağımız duruşla bu tuzağa ülkemizi düşürmemeliyiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Çankırı İl Başkanlığı'nın açılış programına katıldı. Açılışın ardından düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya gelen Arıkan, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu söyledi. Çok badireli, çok sıkıntılı bir sürecin yaşandığını aktaran Arıkan, "Bundan bir hafta önce ne oldu. İran, Amerika tarafından bombalanmaya başladı. Ortada İran'ı bombalamayı gerektirecek hiçbir sebep yoktu. Biz biliyoruz ki hedef asla İran değil. Biz biliyoruz ki hedef asla İran'daki rejim değil. Hedef bölgeyi komple bir kaosa sürüklemek. Bölgeyi komple bir ateş çemberi içerisine alıp bu coğrafyada Büyük İsrail Devleti'ni kurabilmek" diye konuştu.

'NİCE ZORLUKLAR GÖRDÜK. BUNLARI AŞTIK. YİNE AŞARIZ'

İran'ın bombalandıktan sonra ilk işinin Hürmüz Boğazı'nı kapatmak olduğunu hatırlatan Arıkan, şöyle devam etti:

"Dünyada ne yaşandı. Büyük bir enerji krizi yaşandı. Bu hadiseler olurken ıslarla birileri bizi Amerika ile İran arasındaki savaşın içerisine çekmek istiyor. Bizle alakalı akla hayale gelmeyecek ifadeler kullanan Amerikalı yetkililerin konuşmalarına şahitlik ediyoruz. Bu coğrafyada o kadar çok hesap yapan oldu ki, bu coğrafyaya o kadar çok hükmetmek isteyen oldu ki bunların hepsi tarihin çöplüğünde yerlerine aldılar. Bugün de görüyoruz ki o çöplükte yer almak isteyen Amerikalıların bu iş için can attıklarını takip ediyoruz. Türkiye ile İran'ı bu karmaşa da karşı karşıya getirmek isteyen çok ciddi bir kitle var. O kitleye karşı ortaya koyacağımız duruşla bu tuzağa ülkemizi düşürmemeliyiz. Biz şunu biliyoruz. Böyle bir tehlike gelecek olursa Türkiye'nin bu tehlikenin altından kalkabilecek kudreti fazlasıyla var hamdolsun. Nice zorluklar gördük. Bunları aştık. Yine aşarız. Ancak bu savaş lobisinin bizi böyle bir mecraya çekmesine de müsaade etmememiz gerekiyor."

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, İran, Son Dakika

Arıkan'dan Türkiye-İran Uyarısı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Arıkan'dan Türkiye-İran Uyarısı - Son Dakika
