Arınç'tan HÜDAPAR'a destek Babacan'a tepki

MANİSA - AK Parti Manisa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç sorunları çözecek tek partinin yine AK Parti olduğuna işaret etti. HÜDAPAR'ın gerçek vatanseverler tarafından kurulduğunu ve eleştirileri hak etmediğini anlatan Arınç, Babacan'ın da söylemlerini eleştirerek tepki gösterdi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Manisa Milletvekili Aday Tanıtım Töreni' Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene oğlu da Manisa'dan milletvekili adayı olan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakının il başkanları, AK Parti'li belediye başkanları, eski milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinden de zaferle çıkacaklarını söyledi.Arınç'ın oğlu duygulandıMilletvekili adaylarından TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, konuşmasında duygulanarak, "Manisa'nın bir evladı olarak, ana kucağı baba ocağına aday olarak tekrardan geldim. Kendi toprağıma hizmet için geldim rabbim nasip etti. 1995 yılında buradan ayrılırken Manisa'ya hizmet etme sevdalısı bir adamın peşinden gittik. Manisa'ya hizmet ettik. Çok şükür Rabbim bugün bana kendi toprağıma hizmet etmek için gelmiş bulunuyorum. Memleketimiz için elimizden geleni yapacağız. Birinci sıradaki ve 10'uncu sıradaki arkadaşlarımızın hakları hukukları birbirine zimmetlidir. O yüzden aynı heyecanla koşturacağız. Türk de Kürt de Çerkez de biziz şehirli de esnaf da köylü de biziz." ifadelerini kullandı.Öz çekimlerle programa renk kattıAK Parti'nin birinci sıra adayı 'Abdülhamid' dizisinin 'Tahsin Paşa'sı yazar-aktör Bahadır Yenişehirlioğlu ise, "Buraya kadar geldiğiniz için hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bu seçim normal bir seçim değil diye düşünüyorum. Beni motive eden de odur. Bu seçim PKK, Kandil, FETÖ ve Amerika ile Anadolu irfanı arasında gerçekleşecektir. Sağduyunuza olan inancım tam." diyerek yaptığı öz çekimlerle programa damga vurdu." Türkiye'nin böyle bir bahara girmesine ihtiyaç yok"Tarım ve Orman Eski Bakanı Bekir Pakdemirli, "Altılı masa, yedili masa ne derseniz deyin. Bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Bize dayatılmaya çalışılan ve güzel gösterilmeye çalışılan bir yönetim sistemi var. Bunun adına konsey denir. Bize Türkiye'yi layık gördükleri şey bir konseydir. Etnik, mezhebi ve ideolojik bir konseyle ülkemizi yönetmek istiyorlar ve adını Bahar koymuşlar. Türkiye'nin böyle bir bahara girmesine ihtiyaç yoktur. Ben bunu vatandaş Bekir Pakdemirli olarak içime sindiremiyorum." diye konuştu.HÜDAPAR'a destekKonuşmasında Cumhur İttifakına destek veren HÜDAPAR'a karşı eleştirilerde bulunanlara tepki gösteren TBMM eski Başkanı AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "HÜDAPAR'ın genel başkanı ve yanındaki arkadaşları da bizim eksi dostlarımızdır. Yani biz Refah Partisindeyken beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdır. Medyada orada burada yapılan dedikodulara kulak asmayın onlar bu memleketin tertemiz vatansever evlatlarıdır." dedi."Manisa'ya çok borcumuz var"Oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın Manisa'dan Milletvekili adayı olması hakkında da konuşan Arınç, "BU delikanlıyı bir yerden gözüm ısırıyor. Çok şükür ben gerçekten çok mutluyu. İstanbul'dan bir dönem milletvekilliği yapmıştı, işi oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız orayı uygun görmüştü. Sonra bir gün gözümüzü açtık baktık ki kendisini Manisa'ya vermişler. Herhalde kabul olunmuş dualar var diye düşündük. Bizim Manisa'ya çok borcumuz var, hiçbir alacağımız yok. Annesiyle Manisa'da evlendim. Karaağaçlı'dan dünürüm oldu, evlilik yaptım, çocuklarım burada okudu ve maalesef Allah sizlere göstermesin evladımız burada rahmetli oldu. Kabristana gittiğimizde yedi sülalemizi görebiliyoruz. O yüzden Ahmet Mücahit bu birikim, bilgi, gayret, düşünce ve inancıyla Manisa'ya çok büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Birinci sırada olsa kıskanırdınız ama kıskanmanıza gerek kalmadı 4. sırada. Ama onun bereketi 5'e de yarayacak, 5'inki 6'ya 6'nınki nereye giderse oraya kadar Ağa'nın eli tutulmaz." şeklinde konuştu."Erdoğan Abdülhamid'e değil Fatih'e benziyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdülhamid'in birbirine benzetilmesi hakkında da konuşan Arınç şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyiyle Albülhamid'e benzetmek yanlış olabilir. O çok kudretli liyakatli bir hükümdardı. Başına gelenleri biliyoruz, yakın tarih okuyalar bilirler. Hangi düşmanlarla içeride dışarıda mücadele ettiğini biliriz ama Allah sonunu birbirine benzetmesin. O yüzden Tayyip Bey'i Bir fatih Sultan Mehmet'e benzetmek başarılarıyla çok daha doğru olur.""Ona buna kızarak yoldan çıkılmaz""Biz başka bir yere gidemeyiz." diyerek konuşmasına devam eden Arınç, "Başka diyarlarda bulunamayız. AK Parti bizim evimiz, AK Parti bizim memleketimiz, AK Parti bizim inancımız ve davamız. Bu ülkeye hayır adına ne yapıldıysa o parti yaptı. Ona buna kızarak yoldan çıkmamız mümkün değil. Biz vefalı ve sadakatli olmaya mecburuz. O yüzden geliyorum AK Parti toplantısında konuşuyorum. Onlar gittiler. Gittiler ne oldu. Yüzde 1'leri bile bulamazken birilerinin ittifaklarına dahil oldular. Şimdi oralarda birkaç milletvekili çıkarmak için çalışıyorlar. Biz 373 milletvekili görmüş bir parti iken şimdi sadece '7 milletvekilim olsun', '5 milletvekilim olsun' demenin hiçbir alemi yok. Yanlış yaptıklarını baştan beri söylüyorum. Onlarla eskiden birlikte çalıştık. 'Türkiye'de en başarılı ekonomi işini ben yaptım. Türkiye benim yüzümden bu başarıyı kazandı' diyen birisine ben aynı hükümette 7 sene hükümet sözcülüğü yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış biri olarak şunu söylüyorum: Sen o kabinede sadece bakandın. Başımızda bir başbakan vardı ve bütün işleri o yaptı. Ben şahidim. Ben hükümet sözcüsü olarak yanında oturuyorum ve her şeyi not alıyorum. Çıkınca Bakanlar Kurulu açıklaması yapmam gerekiyor. Onun 'evet' demediği hiçbir şey yapılmamıştır. Onun 'hayır' dediği bir şey belki 6 ay, belki 8 ay sonra ısrar üzerine bir şekilde yapılmıştır. Ben şahidiyim. İşte 'Paradan sıfır attım, onu yaptım, bunu tuttum' da falan, kardeşim Tayyip bey söylemese sen yapamazdın. O istemese yapamazdın. Sen iyi bir yönetici olmuşsundur, beraber çalıştığın arkadaşlardan istifade etmişsindir. Bunların hepsini kabul ediyorum ama bu ifadelerle karşımıza çıkma. O yüzden ana gövdeden ayrılan, kökten ayrılanların geleceği yoktur." dedi.Arınç'ın konuşmasının ardından milletvekili adayları ve Cumhur İttifakı temsilcileri birlikte fotoğraf çektirdi.