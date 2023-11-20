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Arjantin'in yeni lideri, aşırı sağcı Milei oldu - Son Dakika

Arjantin'in yeni lideri, aşırı sağcı Milei oldu

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini oyların yüzde 56'sını alan aşırı sağcı Javier Milei kazandı. Ülke tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirten Milei, tarzı ve söylemleriyle eski ABD Başkanı Trump'a benzetiliyor. Milei merkez bankasını kapatma ve para birimini dolar yapma sözü vermişti.

20.11.2023 05:43

Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminde zafer elde eden aşırı sağcı Javier Milei, söylemleri ve tarzıyla eski ABD Başkanı Trump'a benzetiliyor. Milei, seçim öncesinde merkez bankasını kapatma sözü vermişti.

"KANUNLARI UYGULAMADA AMANSIZ OLACAĞIZ"

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Javier Milei kazandı. Sandıkların yüzde 94'ünden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanı seçildi. Buenos Aires'teki Libertador Otel'de destekçilerine seslenen Milei, "Çöküş modelinin sonu geldi, artık geriye dönüş yok. Nereden gelirse gelsin yeni Arjantin'e katılmak isteyen herkes memnuniyetle karşılanacak. Şiddete başvuranlara, düzeni bozanlara yer yok. Kanunları uygulamada amansız olacağız." dedi.

"YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLIYOR"

Milei, seçimden önce kendisine desteğini açıklayan eski Devlet Başkanı Mauricio Macri ve seçimin birinci turunda 3'üncü olan Patricia Bullrich'e teşekkür etti. Devletin "yoksullaştırıcı" modelinin her yerde sona erdiğini vurgulayan Milei, "Arjantin'de çöküşün sonu bugün başlıyor ve bugün ülke tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Devletin paylaşacak bir ganimeti olduğu düşüncesi son buluyor. Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin'in yeni lideri, aşırı sağcı Milei oldu
Javier Milei

10 ARALIK'TA GÖREVİ DEVRALACAK

Milei, kendisine bu süreçte destek olan ekibine teşekkür ederek, "Tarihi bir gece yaşıyoruz, sorunları bir an önce çözmek için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız." diye konuştu. Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi mevcut Devlet Başkanı Fernandez'den devralacak.

TRUMP'A BENZETİLİYOR

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen Milei, sistem karşıtı söylemi ve saldırgan üslubuyla tanınıyor. 52 yaşındaki siyasetçi merkez bankasını kapatma ve ekonomiyi dolarize etme sözü vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Arjantin'in yeni lideri, aşırı sağcı Milei oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'in yeni lideri, aşırı sağcı Milei oldu - Son Dakika
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