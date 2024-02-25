Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı\'nın 7. Toplantısı Moğolistan\'da yapıldı

Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı'nın (ICAPP) 7. Toplantısı, "Parlamentoda Gençliğe Evet" temasıyla Moğolistan'da gerçekleştirildi.
Toplantıya, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dilara Ergül katıldı.
Eyyüp Kadir İnan, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hastane ve okulların bombalandığını, dünyanın gözleri önünde 365 kilometrekarelik alanda bir vahşet yaşandığını söyledi.
Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun öldüğüne dikkati çeken İnan, "Bugün İsrail rejimi adeta bir Nazi rejimidir. Bu rejime açıktan destek veren ülkeler ise Gestapoluk yapmaktadır." ifadesini kullandı.
İnan, Moğolistan'da düzenlenen bu çalışmanın, Filistin ve Gazze'deki mazlumlar için bir neticesi olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Asya ülkelerinin genç temsilcileri olarak bizler güçlüyüz, potansiyelimizi daha fazla ortaya çıkarmalıyız. Bu gücümüzü oradaki mazlumlar için kullanmalıyız. Burada gerçekleştirilen bu güzel çalışmanın Filistin için, Gazze için bir neticesi olmalıdır. Bir hareket planı ortaya çıkartmalıyız. Dünyamız üzerindeki bu kara lekeyi çıkarmak, biz gençlerin asli vazifesidir. Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması için, yaşanan insanlık suçlarına 'dur' demek için sesimizi hep birlikte yükseltmeli, aksiyon almalıyız. Hepinizi Filistin için mücadeleye davet ediyorum. Bu mücadele için AK Gençlik tüm kolaylaştırıcılığı yapmaya hazırdır."
"Gençler büyük başarılara imza attı"
AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de Türkiye'de gençlerin sadece siyasette değil, her alanda varlık gösterdiğini, büyük başarılara imza attığını dile getirdi.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki şirketlerde yaş ortalamasının 30'un altında olduğuna işaret eden Aydemir, "Türkiye, dünyada 5. nesil savaş uçağını üreten sayılı ülkelerden biri haline gelmiştir. Bunun yanında dost ülkelere İHA ve SİHA ihraç eden bir ülke konumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner bakış açısı sayesinde AK Parti'de gençler her zaman sorumluluk ve görev almaya devam edecek, diğer tüm alanlarda da gençler ülkemizin başat aktörü olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği "Daha adil bir dünya mümkündür" mottosunun tüm dünyaya örnek olmasını umduklarını belirten Aydemir, Gazze'de yaşanan soykırım karşısında gençlerin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi.
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