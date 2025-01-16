Ateşkes Mutabakatı Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika
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Politika

Ateşkes Mutabakatı Memnuniyetle Karşılandı

Dışişleri Bakanlığı, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes mutabakatını destekledi.

16.01.2025 00:19
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi,

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

Daha sonraki süreç ile alakalı olarak neler yapılmasına değinilen açıklamada, "Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Orta Doğu'da kalıcı bir barış ve istikrar için Filistin'e gelecek barışın önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır. Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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