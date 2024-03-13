Avcılar'da köy içi meydanı açıldı - Son Dakika
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Politika

Avcılar'da köy içi meydanı açıldı

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Avcılar'da, Ambarlı Mahallesindeki köy içi meydanı düzenlemesi tamamlandı ve açılışı yapıldı. Meydana park alanı ve oyun yeri yapıldı. Açılış törenine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve davetliler katıldı.

13.03.2024 17:54  Güncelleme: 18:10
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- Avcılar köy içi meydanı açılışı yapıldı

İSTANBUL - Avcılar'da, ilk yerleşim yerlerinden biri olan Ambarlı Mahallesindeki köy içi meydanı yapılan düzenleme sonrası açılışı yapıldı.

Avcılar Ambarlı Mahallesindeki ilk yerleşim yerlerinden biri olan köy içi meydan düzenlemesi Avcılar Belediyesi tarafından yapıldı. Bin 600 metrekare alanda düzenlenen alanda park alanı ve oyun yeri yapıldı. Açılış törenine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Hizmet yaptık, ne temel atma töreni ne de açılış töreni yapmadık. Burası İstanbul'umuzun ve Avcılar'ımızın en eski yerleşim alanlarından biridir. 1923 yılında Selanik'ten mübadeleyle gelenlerin yerleştiği bir köy. Tabi buradan da Selanik'e mübadil olarak gidenler var. Ambarlı köy içi meydanını trafiğe kapatarak düzenlenmesini yaptık. Avcılar'da kentsel dönüşüm öncü oldu. 100 bin insanımızı güvenlik yapılara taşınmasına vesile olan kentsel dönüşüm süreci işledi" dedi.

Konuşmanın ardından meydanın açılış kurdelesi kesildi.

Avcılar\'da köy içi meydanı açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avcılar'da köy içi meydanı açıldı - Son Dakika

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