AGİT Genel Sekreteri Schmid: Türkiye'nin arabuluculuğu takdire şayan

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, "Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasi ve tahıl anlaşması gerçekten takdire şayan. Çünkü gıda malzemeleri ve gübrenin Ukrayna'dan çıkıp dünyaya götürülebilmesi çok önemli. Bu durum Ukrayna için de çok önemli. Çünkü Ukrayna'nın ekonomisi ve insanların geçimi buna bağlı" dedi.

AGİT Genel Sekreteri Schmid ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Schmid, Türk diplomasisinin her zaman için çok önemli güçlü bir ulusal kimliği beraberinde getirdiğini belirtti. Schmid, "Coğrafyayı da bir avantaja çevirmiştir. Aslında Türkiye, bir batı ve doğu ülkesi olarak Avrasya'nın tam ortasında Avrupa ile Asya arasında bir köprü vazifesi görmekte. Bu sayede, bu bağlantılılık ve dünyanın bugün içinde bulunduğu çoğulcu anlayışa en uygun ülkelerden bir tanesidir" dedi.

'DİYALOĞUN İŞE YARAMADIĞI DOĞRU DEĞİLDİR'Schmid, diyalog ve arabuluculuğun diplomasinin en önemli unsurları olduğunun altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "AGİT, bu değerlere gönülden bağlıdır. Tabi ki katılımcı ülkelerden bir tanesinin diğerine saldırdığı (Rusya-Ukrayna) bir durumla karşı karşıyayız. Çok açık bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Bu organizasyonun kabahati değil. Diyaloğun da işe yaramadığı doğru değildir. Çünkü diyaloğa şans verilmemiştir. Biz diyalog olsun diye istedik. Şubat ayının başında dışişleri bakanları ile Viyana'da bir araya geldik. Avrupa güvenlik diyaloğunu yenileme noktasında çalışmaktaydık. Çok dürüst ve çok samimi bir şekilde farklılıkları bir kenara bırakmak ve herkesin güvenliğine odaklanmak konusunu önerdik. Bütün ülkeler oradaydı ama Rusya diyaloğu kabul etmedi. Diyaloğa şans verilmedi. En başından itibaren genel sekreter olarak ben bunu ortaya koydum. Savaşın durması lazım bu saldırganlıktır. Savaş kabul edilemez"'TÜRKİYE'NİN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU DİPLOMASİ TAKDİRE ŞAYAN'Schmid, Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasinin ve tahıl anlaşmasının gerçekten takdire şayan olduğunu vurgulayarak, "Çünkü gıda malzemeleri ve gübrenin Ukrayna'dan çıkıp dünyaya götürülebilmesi çok önemli. Bu durum Ukrayna için de çok önemli. Çünkü Ukrayna'nın ekonomisi ve insanların geçimi buna bağlı. Bunun yanı sıra dünya için de önemli. İnsanların temel gıda maddeleri bunlar. İnsanlar önümüzdeki aylarda aç kalma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. En son Kiev'e gittiğimde de bunu gördüm. Ben sizin bu yaptığınız konuları bir örnek olarak ortaya koyuyorum" şeklinde konuştu.'TÜRK DİPLOMATLAR CİDDİ MÜCADELELER ETTİ'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise yaptığı konuşmada, "500 yıllık bir mirasa sahip Türk diplomasisi, sizlerin de (Türk diplomatlar) büyük katkılarıyla kazandığı başarılar ülkenizin uluslararası aktörlüğünü günden güne artırmıştır. Dünyanın en geniş 5'inci diplomatik ağı, Türkiye'nin bugün gücüne güç katmıştır. Türkiye'nin olmadığı platformlarda Azerbaycan yaptığı gibi bizim olmadığımız bir yerde sesimizin, sözümüzün duyulmasında kardeş Türkiye'nin diplomatları hayata geçirirler. Türkiye, diplomaside yeniliklerin geliştirilmesinde öncü ülkeye dönüşmüştür. Türkiye'nin diplomaside merkezi ve öncü bir ülkeye dönüşmesini sevinçle karşılıyor, başarınızı kendi başarımız gibi kabul ediyoruz. Topraklarımızın işgalden azat edilmesi zamanında Türkiye'nin ülkemize verdiği siyasi ve diplomatik desteği sadece kardeşlik ilişkilerimizin tezahürü değil, aynı zamanda Türkiye'nin doğrunun, hakkın ve adaletin yanında dik durması tarihte yerini bulmuştur. Bütün uluslararası baskı ve tehditlere bakmayarak Türk diplomatları Azerbaycanlı meslektaşlarıyla birlikte bütün platformlarda omuz omuza çalışarak haklı sözümüzün duyurulması için ciddi mücadeleler etti" dedi.