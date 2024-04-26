Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Türkiye\'de Görüşmeler Gerçekleştirdi

Politika

Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Elisa Ferreira, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Elisa Ferreira, 25-26 Nisan tarihlerinde Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulundu. Ferreira, ziyareti çerçevesinde Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde AB tarafından deprem bölgesindeki illerde kullanılmak üzere AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye sağlanan 400 milyon avroluk fon ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca Komiser Ferreira ile Bakan Yerlikaya'nın görüşmede Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde sınır ve göç konularına da değindiği öğrenildi.

Ferreira, Gaziantep'te ise Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile birlikte Gaziantep Valisi Kemal Çeper ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü. Ferreira, AFAD ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri eşliğinde Nurdağı Konteyner Kenti ve prefabrik hastanelerini de ziyaret etti.

AB Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri koordinasyonunda yürütülen AB Dayanışma Fonu çerçevesinde Türkiye'ye sağlanan fon, deprem bölgesindeki illerde konteyner kent inşası, su altyapısının inşası ve iyileştirilmesi, hastane ve okul inşası ve kültürel mirasın korunması alanlarındaki projeler için kullanılacak. - ANKARA