Avrupa Liderleri'nden Ukrayna İçin Destek
Avrupa Liderleri'nden Ukrayna İçin Destek

16.08.2025 14:21
AB ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya destek vererek Rusya'nın baskısını sürdürmeye kararlı.

Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Finlandiya, Polonya ve Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki katliam devam ettiği sürece Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye hazırız" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Avrupa liderler tarafından görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Liderler, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki katliamı durdurma, Rusya'nın saldırgan savaşını sonlandırma ve adil, kalıcı bir barış sağlama yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladı. Başkan Trump'ın da dediği gibi, 'Anlaşma olana kadar anlaşma yok'. Başkan Trump'ın öngördüğü gibi bir sonraki adım, yakında (pazartesi) bir araya geleceği Devlet Başkanı Zelenskiy'i de dahil edecek şekilde daha ileri görüşmeler yapılması olmalı. Ayrıca Avrupa desteğiyle üçlü bir zirve için Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile çalışmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

"Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlanmalı"

Açıklamada, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde savunabilmesi için kesin güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği açıktır. Başkan Trump'ın ABD'nin güvenlik garantisi vermeye hazır olduğuna ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Gönüllüler Koalisyonu aktif rol oynamaya hazır. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine veya üçüncü ülkelerle iş birliğine hiçbir sınırlama getirilmemelidir. Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını veto etme hakkına sahip olamaz" denildi.

"Uluslararası sınırlar zorla değiştirilemez"

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapılan açıklamada, "Ukrayna, kendi topraklarıyla ilgili kararları kendisi verecektir. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilemez" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek. Çatışmaların sona ermesi ve adil, kalıcı bir barış sağlanması için Ukrayna'nın güçlü kalması adına daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ukrayna'daki katliam devam ettiği sürece Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye hazırız. Adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Rusya'nın savaş ekonomisine baskı yapmak için yaptırımları ve daha geniş kapsamlı ekonomik önlemleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna, kendisinin ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyan bir barışa doğru ilerlerken sarsılmaz dayanışmamıza güvenebilir" denildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Finlandiya, Diplomasi, İngiltere, Politika, Polonya, Almanya, Ukrayna, İtalya, Fransa, Dünya, Rusya, Son Dakika

