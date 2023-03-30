Zelenski'nin Avusturya Ulusal Meclisi'ndeki konuşmasına vekillerden protesto! - Son Dakika
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Zelenski'nin Avusturya Ulusal Meclisi'ndeki konuşmasına vekillerden protesto!

30.03.2023 17:00

Avusturya'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi milletvekilleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Ulusal Meclis'e hitap etmesini protesto ederek salonu terk etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın 400. gününde Avusturya Ulusal Meclisi'ne düzenlenen özel oturumda video konferans yöntemiyle hitap etti. Zelenski konuşmaya başladığı sırada aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPO) milletvekilleri, yerlerinden kalkarak salonu terk etti.

Zelenski'nin Avusturya Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmaya vekillerin protestosu damga vurdu

AVUSTURYA'NIN TARAFSIZLIĞINA ZARAR OLARAK GÖRÜYORLAR

Salondan çıkan milletvekilleri masalarının üzerine "tarafsızlık alanı", "barış alanı" yazılı pankartlar bıraktı. FPO milletvekilleri, Zelenski'nin hitabının Avusturya'nın tarafsız duruşuna zarar verdiğini belirtti.

Zelenski'nin Avusturya Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmaya vekillerin protestosu damga vurdu

"UKRAYNA'YA İNSANİ DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Zelenski ise konuşmasında ocak ayında meydana gelen helikopter kazasında vücudunda yanıklar oluşan Ukraynalıların Viyana, Linz ve Graz kentlerindeki hastanelerde tedavi edildiğini hatırlatarak, Avusturya'ya teşekkür etti. Zelenski, "Başbakan Sayın Nehammer ve Avusturya hükümetinin böyle bir yardım teklifinde bulunması, önemli bir destek göstergesiydi. Biz Ukrayna'da her hayata değer veriyoruz ve insanları kurtarmamıza yardım edenlere nasıl minnettar olacağımızı biliyoruz" dedi. Tarafsızlığın ahlaki açıdan değil, askeri ve jeopolitik açıdan söz konusu olabileceğini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna'ya insani desteğiniz için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Zelenski'nin Avusturya Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmaya vekillerin protestosu damga vurdu

PROTESTOYU ÖNCEDEN DUYURMUŞLARDI

Öte yandan FPO, Zelenski'nin konuşmasını protesto edeceklerini daha önceden duyurmuştu. FPO lideri Herbert Kickl dün yaptığı açıklamada, "FPO'nun parlamentoda kalıcı tarafsızlığımızı ciddiye alan ve dolayısıyla barışı savunan tek parti olması üzücü" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenski'nin Avusturya Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmaya vekillerin protestosu damga vurdu
Kaynak: İHA
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