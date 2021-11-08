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Aydemir: 'AK siyaset, huzur ve istikrar siyasetidir' - Son Dakika

Aydemir: 'AK siyaset, huzur ve istikrar siyasetidir'

08.11.2021 09:23
Aydemir: 'AK siyaset, huzur ve istikrar siyasetidir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak milleti huzurla yaşatmak için politikalar geliştirdiklerini; bunun için gayret sarf ettiklerini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak milleti huzurla yaşatmak için politikalar geliştirdiklerini; bunun için gayret sarf ettiklerini söyledi.

HDP'in iftirasına tepki

HDP'li bir sözcünün "Atatürk Anadolu'da katliam yapmıştır." dediğini, Atatürk'e iftira attığını dile getiren Milletvekili Aydemir, CHP'ye seslenerek, "Yiğitseniz çıkın buna cevap verin. 'Yaptığınız iftiradır, Atatürk asla katliam yapmamıştır' deyin. ' vurgusunda bulundu

Milletvekili Aydemir siyasi gündemi yorumladı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi, CHP'nin HDP'e mahkum halini, sosyal medyadaki yalan ve iftira kampanyaları sebebiyle gazetecilerin tüketilmeye çalışılan itibarlarını ve THY'nin 735 milyon dolar kar etmesi konularını ele aldı. Aydemir, muhalefetin ezber siyaseti yaptığına dikkat çekti.

Aydemir: 'Birikimleri yok'

2022 bütçesinin ele alındığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, muhalefet milletvekillerinin, çözüm önerileri yerine sürekli eleştiri yaptıklarını; bazılarının 6 sene önce söylediklerini tekrar ettiklerini belirten Aydemir, "Birikimleri, donanımları yok. Bunların ülkeyi yönetecek kapasiteleri yok. Bir projeleri, programları yok. Onun için milletimizin desteği hep bizimle beraber oldu." dedi.

"Muhalefet ezber siyaseti yapıyor'

Milletvekili Aydemir, '19 yılda o kadar özel, güzel işler yaptık ki, çok rahat biçimde göğsümüzü gere gere bunları anlatıyoruz. Mahcup olacak bir halimiz yok. Oysa muhalefet böyle değil. Bakın Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe görüşmelerinde bir defe bile bir teklifleri yok, sadece tenkit, sadece ezberler dillendiriliyor. Altı sene önce konuştuklarının aynısını bugün dillendirenler var. Ne yapıyorlar, her toplantıda bakanlarımıza dönük, arkadaki kadroda niye kadınlar yok, diye sual açıyorlar. Makam aracınız niye Mercedes diye sual açıyorlar, ezber bunlar, her yıl yapılanlar bunlar. Niye, çünkü birikimleri yok bunların. Bunların donanımları yok. Bunların bu ülkeyi yönetecek kapasiteleri yok. Bir projeleri, bir programları yok. O yüzdendir bunları yapmaları.' diye konuştu.

'Hem nalına, hem mıhına'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "PYD terörist yapı değildir" şeklinde sözü olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Şimdi ne diyor; 'Ben Kandil'i yerle bir edeceğim.' Bunu Yozgat'ta diyor. Hem nalına hem mıhına. Bunlarda samimiyet yok. Çelişki yumağı halinde siyaset yapıyorlar." kaydını düştü."

Aydemir'den CHP'ye: "Yiğitseniz çıkın buna cevap verin

HDP'li bir sözcünün "Atatürk Anadolu'da katliam yapmıştır." dediğini, Atatürk'e iftira attığını dile getiren Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti: "Yiğitseniz çıkın buna cevap verin. 'Yaptığınız iftiradır, Atatürk asla katliam yapmamıştır' deyin. Diyemezler çünkü HDP bunları döver. HDP bunları öyle bir hizaya getirmiş. Ama milletimiz bunu biliyor, görüyor. O tepkilerden dolayı zaten Yozgat'a gidip 'Kandil'i yıkacağız' diyor. Tepkileri gördükleri için grup başkanvekilleri, milletvekilleri, askeri üs bölgelerimize gönderip askerleri ziyaret ettiriyorlar. CHP, kesinlikle tarif edilebilir yapı olmaktan çıkmıştır, samimi değildir, milletten yana bir tutumu yoktur. HDP ile birlikte hareket etmektedir. HDP de bu milletin on binlerce insanın kanında parmağı olan PKK'nın siyasi koruyucu sahasıdır. Bu kadar nettir."

Milletvekili Aydemir'den gerçek dışı haberlere tepki

THY'nin pandemi döneminde açıkladığı kar oranının en önemli ittirici kuvvetinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu kaydeden Aydemir, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın istifa ettiğine yönelik gerçek dışı haberlere de tepki gösterdi. Aydemir, "Milleti, vatanı düşünenler bunu yapmaz." dedi. - ERZURUM

Aydemir: 'AK siyaset, huzur ve istikrar siyasetidir'

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'AK siyaset, huzur ve istikrar siyasetidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydemir: 'AK siyaset, huzur ve istikrar siyasetidir' - Son Dakika
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