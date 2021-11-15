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Aydemir: 'Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede' - Son Dakika

Aydemir: 'Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede'

15.11.2021 09:13
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede'

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde küresel ekonomik sorunlara rağmen doğu ve güneydoğuda yatırım zemininin yürek ferahlattığını vurguladıYatırım ve reform çalışmalarını görmezden...

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde küresel ekonomik sorunlara rağmen doğu ve güneydoğuda yatırım zemininin yürek ferahlattığını vurguladı

Yatırım ve reform çalışmalarını görmezden gelen muhalif çevrelere seslenen Milletvekili Aydemir, manevi körlüğe işaret ederek, "Köre ne, görene" aforizmasını hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesi değerlendirmesinde Erzurum'a ilişkin bir talebi de gündeme Taşıyan Milletvekili Aydemir, Erzurum 1. OSB'de yatırımcılar için ilave yer arayışlarının sürdüğünü, buna dönük olarak 1. OSB Yönetiminin girişimlerine maddi destek taleplerinin bulunduğunu bildirdi.

Aydemir'den muhalefete: bakacaksın ki göresin'

Muhalefetin ısrarla Türkiye'deki ekonomik büyüme ve gelişmeleri görmezden gelmeye çalıştığını belirten Milletvekili Aydemir, sunumunda, 'Ama bizdeki o aforizmalarla bakmak lazım. "Görene... Köre ne?" demişler ya, görmeyenlere yapacak bir şey yok. Bakacaksın ki göresin. Bakmadın mı, göremezsin Burada birlikte çalıştık, siz buradaki hali biliyorsunuz.' ifadesini kullandı.

Doğu ve güneydoğu'daki yatırımlar

Bütçe değerlendirmesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yatırımlara atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'dan buraya gelirken bir taziye ziyareti için Muş'a uğradım. Oradan Bingöl, Elazığ. O güzergahtan buraya geldim. Samimi söylüyorum, çok özel bir zemin oluşmuş. Yatırımlar, özellikle hayvancılık üzerine Muş'ta, Bingöl'de çok, böyle, üretken bir hal var; insanlar da çok mutlu. Elbette ki sıkıntılı bir ekonomik zemin var. Bunu kimsenin inkar ettiği yok. Buna rağmen çok pozitif bir yaklaşım var, çok müspet bir yaklaşım var; insanlar Hükümete güveniyorlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza itimatları zirvede. Dolayısıyla, Allah'ın izniyle şu pandemi şartlarından da çok özel bir halde çıkacağız, zirvelere doğru yürüyeceğiz. ' dedi.

Bölgesel kalkınma

Konuşmasında Doğu ve Güneydoğuda yatırım yoğunlaşmasına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı 2 tane eşsiz yatırım vardı; birisi Bingöl'de, birisi Adıyaman'da. Başka yatırımlar da vardı. Biri doğuda biri Güneydoğu Anadolu'da. Doğuda açtığımızın adı neydi? Efendim, hibrit enerji sistemi. Avrupa'da yok. Bir numarayız elhamdülillah. Sizler sayesinde, gayretleriniz sayesinde oluyor bunlar. Adıyaman'da olan neydi? Organize Sanayi Bölgesinde çatı güneş sistemleri yaptık. Böyle yüzlerce, binlerce yatırım yapıyoruz. Şu zaviyede, şu vasatta yapıyoruz yani şu sıkıntılı zeminde, küresel sıkıntıların yaşandığı vasatta yapıyoruz. Dolayısıyla çok değerli bunlar. O yüzden de benim muhalefetten istirhamım şu: Elbette ki her seferinde söylüyoruz, noksanlarımız var, bunları kayda geçmek lazım ama hiç olmazsa zihnimize pozitif bir harita yükleyelim ki bu bizim ailelerimizi de sirayet ediyor, evlatlarımızı da sirayet ediyor bakış açılarımız. Dolayısıyla farkında olmadan onları da sıkıntılı bir zemine sokuyoruz. Önümüzdeki zaman dilimi Allah'ın izniyle yani 2022 açıklanan rakamlar, ortaya konulan vaziyet raporu gösteriyor ki çok daha özel bir noktaya geleceğiz inşallah.' kaydını düştü.

Aydemir'den Erzurum'a ilişkin talep

Milletvekili Aydemir değerlendirmesinin son bölümünde Erzurum 1. OSB'ye ilişkin bir talebi gündeme taşıdı. Milletvekili Aydemir, 'Bizim 1. Organize Sanayi Bölgesi doldu, çok sayıda yatırımcı var, sırada bekliyor, özel sektör yatırımcı bunlar ama yer yok. Şimdi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, köylülerle, civardaki arsa sahipleriyle irtibat kurdular. Onları almaları halinde 700 dönümlük yeni bir alan açılacak ama biraz paraya ihtiyacımız var. Bu konuda müzahir olursanız çok mutlu oluruz, memnun oluruz.' dedi. - ERZURUM

Aydemir: 'Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede'
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede'

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Yatırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede' - Son Dakika


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