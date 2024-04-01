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Politika

Aydın'da Seçim Sonuçları Açıklandı

Aydın\'da Seçim Sonuçları Açıklandı

Aydın İl Seçim Kurulu tarafından resmi seçim sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde Özlem Çerçioğlu birinci oldu.

01.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:42
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Aydın İl Seçim Kurulu tarafından resmi seçim sonuçları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde il genelinde 344 bin 3 oy Özlem Çerçioğlu alırken, en yakın rakibi Mustafa Savaş ise 250 bin 19 oy aldı.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Aydın'da resmi seçim sonuçları açıklandı. Aydın'da listede yer alan 882 bin 379 seçmenden 712 bin 527 seçmen toplam 2 bin 908 sandıkta oy kullanırken, kullanılan oyların 680 bin 833'ü geçerli, 31 bin 694'ü geçersiz oldu. İl Seçim Kurulu sonuçlar belli olurken, resmi sonuçlar itiraz sürelerinin dolmasının ardından netlik kazanacak.

İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı yarışında CHP adayı Özlem Çerçioğlu 344 bin 3 oy, AK Parti adayı Mustafa Savaş 250 bin 19 oy, İYİ Parti adayı Özer Kayalı 29 bin 89 oy, DEM Parti adayı Suzan Koç 23 bin 284, Zafer Partisi adayı Muharrem Demirbilek 11 bin 20 oy, Yeniden Refah Partisi adayı Serdal Bulut 6 bin 858 oy, Demokrat Parti adayı Hüseyin Turgut 2 bin 993 oy, Saadet Partisi adayı Fatih Karahan 2 bin 342 oy, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Seçil Mumcuoğlu bin 940 oy, Türkiye Komünist Partisi adayı Sibel Yeniocak bin 662 oy, Anavatan Partisi adayı Nail Kaplı bin 271 oy, Emek Partisi adayı Ali Özaydın bin 69 oy, DEVA Partisi adayı Bülent Çam 973 oy, Vatan Partisi adayı Zühre Genişel 763 oy, HÜDA PAR adayı Cenbeli Güler 720 oy, DSP adayı Cemil Köroğlu 706 oy, Millet Partisi adayı Salih Şinasi Yegen 567 oy, Türkiye Komünist Hareketi adayı Rojda Dolgun 519 oy, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Hüseyin Cihan Baykara 378 oy, Bağımsız aday Sabahattin Kerik 277 oy, Ocak Partisi adayı Mehmet Temel 208 oy, Bağımsız aday Abdulbaki İnce 172 oy aldı.

İlçe bazlı sonuçlara bakıldığında ise 23 bin 801 seçmenin oy kullandığı Bozdoğan'da bin 388 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 11 bin 408, Mustafa Savaş 9 bin 532 oy aldı. 8 bin 803 seçmenin oy kullandığı Buharkent'te 469 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 4 bin 82, Mustafa Savaş 3 bin 156 oy aldı. 39 bin 938 seçmenin oy kullandığı Çine'de bin 743 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 17 bin 18, Mustafa Savaş 16 bin 105 oy aldı. 76 bin 362 seçmenin oy kullandığı Didim'de bin 775 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 28 bin 912, Mustafa Savaş 15 bin 471 oy aldı. 226 bin 802 seçmenin oy kullandığı Efeler'de 7 bin 946 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 82 bin 653, Mustafa Savaş 68 bin 473 oy aldı. 33 bin 319 seçmenin oy kullandığı Germencik'te bin 423 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 13 bin 807, Mustafa Savaş 10 bin 174 oy aldı. 41 bin 408 seçmenin oy kullandığı İncirliova'da bin 442 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 15 bin 304, Mustafa Savaş 14 bin 570 oy aldı. 14 bin 493 seçmenin oy kullandığı Karacasu'da 852 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 6 bin 633, Mustafa Savaş 4 bin 651 oy aldı. 8 bin 825 seçmenin oy kullandığı Karpuzlu'da 454 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 3 bin 638, Mustafa Savaş 3 bin 371 oy aldı. 18 bin 311 seçmenin oy kullandığı Koçarlı'da 702 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 7 bin 798, Mustafa Savaş 7 bin 898 oy aldı. 21 bin 445 seçmenin oy kullandığı Köşk'te bin 208 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 8 bin 94, Mustafa Savaş 8 bin 99 oy aldı. 102 bin 44 seçmenin oy kullandığı Kuşadası'nda 2 bin 196 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 35 bin 370, Mustafa Savaş 16 bin 370 oy aldı. 21 bin 188 seçmenin oy kullandığı Kuyucak'ta 991 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 9 bin 930, Mustafa Savaş 7 bin 119 oy aldı. 122 bin 761 seçmenin oy kullandığı Nazilli'de 4 bin 722 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 51 bin 121, Mustafa Savaş 31 bin 265 oy aldı. 94 bin 53 seçmenin oy kullandığı Söke'de 3 bin 335 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 37 bin 482, Mustafa Savaş 25 bin 130 oy aldı. 15 bin 595 seçmenin oy kullandığı Sultanhisar'da 687 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 6 bin 407, Mustafa Savaş 4 bin 879 oy aldı. 9 bin 792 seçmenin oy kullandığı Yenipazar'da 361 oy geçersiz olurken Özlem Çerçioğlu 4 bin 346, Mustafa Savaş 3 bin 756 oy aldı.

"CHP belediyelerini artırdı"

Geçtiğimiz dönem Millet İttifakı ile 10 ilçe belediyesine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ittifaksız girdiği 2024 yerel seçimlerinde belediye sayısını 13'e yükseltirken, geçtiğimiz dönem 7 ilçe belediyesine sahip olan Cumhur İttifakı'nın belediye sayısı ise 4'e düştü. Aydın İl Seçim Kurulu verilerine göre İncirliova, Karpuzlu, Köşk, Buharkent ilçelerinde Cumhur İttifakı kazanırken, kalan diğer 13 ilçelerde CHP belediye başkanlıklarını kazandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

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