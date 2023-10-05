AYM, Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu Genel Kurula sevk etti - Son Dakika

AYM, Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu Genel Kurula sevk etti

AYM, Can Atalay\'ın hak ihlali başvurusunu Genel Kurula sevk etti
Son Güncelleme: 05.10.2023 15:05

Gezi Parkı davası hükümlüsü ve TİP milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesine yaptığı hak ihlali başvurusu, AYM İkinci Bölümü tarafından Genel Kurula sevk edildi. Atalay'ın talebi olan tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay tarafından reddedilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) İkinci Bölümü, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki hak ihlali başvurusunu AYM Genel Kuruluna sevk etti.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay tarafından reddedilen Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM İkinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında Atalay'ın başvurusunu görüştü.

İkinci Bölüm tarafından, "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca Genel Kurula sevkine" karar verildi.

Bu karar gereğince, AYM Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Atalay'ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesine başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AYM, Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu Genel Kurula sevk etti - Son Dakika
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