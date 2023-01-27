Aynı bilboardlarda Erdoğan ve İmamoğlu'nun fotoğrafları yan yana - Son Dakika
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Aynı bilboardlarda Erdoğan ve İmamoğlu'nun fotoğrafları yan yana

27.01.2023 12:56

Aynı bilboardlarda Erdoğan ve İmamoğlu'nun fotoğrafları yan yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik gezisi sebebi ile ziyaret edeceği Bozüyük ilçesindeki birçok bilboardda, aynı ilçeyi yarın ziyaret etmesi beklenen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları yan...

Aynı bilboardlarda Erdoğan ve İmamoğlu'nun fotoğrafları yan yana

BİLECİK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik gezisi sebebi ile ziyaret edeceği Bozüyük ilçesindeki birçok bilboardda, aynı ilçeyi yarın ziyaret etmesi beklenen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları yan yana yapıştırıldı.

Erdoğan ve İmamoğlu, bir gün arayla Bilecik ve bazı ilçelerini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün, Belediye Başkanı İmamoğlu'nun ise yarınki ziyaretleri öncesi birçok bilboardda ilanlar yayınlandı. Bozüyük ilçe merkezinin yanı sıra Bilecik il merkezinde de olduğu belirtilen birçok bilboardda Erdoğan ve İmamoğlu'nun fotoğrafları yan yana yapıştırıldı, gezi programları hakkında bilgiler verildi.

"İkisi de yakışıklı insanlar"

İsmet İnönü caddesi üzerindeki iki fotoğrafın aynı bilboardda olmasını değerlendiren Erhan Köprülü isimli vatandaş, "Seçim sürecindeyiz, iki partinin adayı olabilir. Ekrem İmamoğlu da aday olabilir diğer kişi de Cumhurbaşkanı o da aday olabilir. Demokrasi olan ülkede belediye başkanı gezebilir. Bence sıkıntı yok. Gezmesi demokrasi için güzel. İkisi de yakışıklı insanlar" dedi.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Bozüyük, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aynı bilboardlarda Erdoğan ve İmamoğlu'nun fotoğrafları yan yana - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aynı bilboardlarda Erdoğan ve İmamoğlu'nun fotoğrafları yan yana - Son Dakika
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