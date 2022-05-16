Aynur Doğan'ın konserini yasaklayan Derince Belediyesi'ne büyük tepki: Asıl siz bu çağa uygun değilsiniz! - Son Dakika
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Aynur Doğan'ın konserini yasaklayan Derince Belediyesi'ne büyük tepki: Asıl siz bu çağa uygun değilsiniz!

16.05.2022 09:12
Aynur Doğan'ın konserini yasaklayan Derince Belediyesi'ne büyük tepki: Asıl siz bu çağa uygun değilsiniz!

Şarkıcı Aynur Doğan konserinin AK Partili Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesi kararına siyaset ve sanat camiasından gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da söz konusu yasağa sert tepki göstererek, "Hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız. Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir." dedi. Davutoğlu'nun yanı sıra pek çok gazeteci, yazar ve siyasetçi de konser kararını veren belediyeyi sert bir dille eleştirdi.

AK Partili Kocaeli Belediyesi'nin şarkıcı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konser, "İnceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasıyla iptal edildi. Konserin iptal edilmesine siyaset ve sanat camiasından tepkiler çığ gibi büyürken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu yasağa tepki gösterdi.

"HANGİ CÜRETLE, HANGİ AKLA HİZMETLE KÜRTÇE MÜZİĞİ YASAKLAMAYA KALKARSINIZ!"

Davutoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak konserin iptaline ilişkin yaptığı paylaşımda, müziğin dilinin evrenselliğine vurgu yaptı. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız! Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir."

Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan: Hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız!

Davutoğlu'nun yanı sıra siyaset ve sanat camiasından gelen bazı tepkiler:



Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan: Hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız!
Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan: Hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız!
Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan: Hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız!
Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan: Hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız!
Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan: Hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız!
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Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi! Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi! Davutoğlu: 'Hangi Cüretle, Hangi Akla Hizmetle Kürtçe Müziği Yasaklamaya Kalkarsınız' Davutoğlu: 'Hangi Cüretle, Hangi Akla Hizmetle Kürtçe Müziği Yasaklamaya Kalkarsınız'

Ahmet Davutoğlu, Aynur Doğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aynur Doğan'ın konserini yasaklayan Derince Belediyesi'ne büyük tepki: Asıl siz bu çağa uygun değilsiniz! - Son Dakika


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