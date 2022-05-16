Aynur Doğan'ın konserini yasaklayan Derince Belediyesi'ne büyük tepki: Asıl siz bu çağa uygun değilsiniz! - Son Dakika

AK Partili Kocaeli Belediyesi'nin şarkıcı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konser, "İnceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasıyla iptal edildi. Konserin iptal edilmesine siyaset ve sanat camiasından tepkiler çığ gibi büyürken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu yasağa tepki gösterdi.

"HANGİ CÜRETLE, HANGİ AKLA HİZMETLE KÜRTÇE MÜZİĞİ YASAKLAMAYA KALKARSINIZ!"

Davutoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak konserin iptaline ilişkin yaptığı paylaşımda, müziğin dilinin evrenselliğine vurgu yaptı. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız! Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir."

Davutoğlu'nun yanı sıra siyaset ve sanat camiasından gelen bazı tepkiler:







