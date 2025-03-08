Azerbaycan\'dan Filistin\'e Eğitim Desteği

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Filistin'in Nablus şehrinde 600 öğrenci kapasiteli bir okul inşa etme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuştu. Bakan Bayramov, Gazze ve Filistin'deki mevcut insani krizin, sivil can kayıpları, altyapı tahribatı ve gıda ile su sıkıntısı nedeniyle endişe kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti. Sivillere yönelik güç kullanımının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bayramov, bu duruma son vermek için acil ve kararlı adımlar atılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bayramov ayrıca, uluslararası hukukun egemenlik, toprak bütünlüğü ve güç kullanımının kabul edilemezliği ilkelerinin öncelikli tutulması gerektiği belirtirken, Ocak ayında sağlanan ateşkesin korunması ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınılmasının önemine vurgu yaptı. Bayramov bu çerçevede Azerbaycan'ın çatışmanın "iki devlet" ilkesi temelinde uluslararası hukukun norm ve prensipleri ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uygun şekilde çözülmesini desteklediği ifade etti.

"Azerbaycan, Filistin halkına destek vermeye hazır"

Bayramov, Azerbaycan'ın İİT'in sorumlu bir üyesi ve 2026 yılında İİT'in dönem başkanı olarak her zaman Filistin halkına destek vermeye hazır olduğunu kaydetti. Bayramov, bu doğrultuda önceki yıllara ek olarak gerilimin başladığı 2023 yılından itibaren Azerbaycan'ın Filistin halkının insani durumunu hafifletmek amacıyla 2 milyon ABD doları tutarında yardım sağladığını hatırlattı. Azerbaycan'ın ayrıca Filistin halkına eğitim ve sağlık alanlarında destek sağlama konusunda girişimlerde bulunduğunu belirten Bayramov, 2024-2025 yıllarında Filistin'den 15 öğrenciye "Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu" tahsis edildiği ve Azerbaycan'ın Nablus'ta 600 kişilik bir okul inşa etme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Bayramov, Azerbaycan'ın Gazze'nin yeniden inşası ve yardım sağlanması konusunda Mısır tarafından sunulan ve 4 Mart'taki Olağanüstü Arap Zirvesi sırasında onaylanan planı desteklediğini de vurguladı.

Suriye'ye destek

Dışişleri Bakanı Bayramov, Suriye'nin İİT üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Bayramov, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine, ayrıca ülkede kalıcı barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına desteklerini dile getirdi. - CİDDE