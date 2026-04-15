Azerbaycan'dan Türkiye'ye Taziye Mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırılar dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Kardeş Türkiye'de bugün ve dün okullarda meydana gelen silahlı saldırı olayları bizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, bu şiddetten etkilenen herkesle, kardeş Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, bu zor günlerde kardeş Türkiye halkına sabır ve güç temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa'da dün liseye düzenlenen silahlı saldırıda, 16 kişi yaralanmıştı. Bugün Kahramanmaraş'taki bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda ise, 9 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. - BAKÜ