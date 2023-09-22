Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Hakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Hakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti

Son Güncelleme: 22.09.2023 23:55

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkevi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti. Dışişleri Bakanlığı, bu anlamlı hediye için Azerbaycan'a teşekkür etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkevi'nde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti.

NEW YORK'TA DİPLOMATİK TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, Türkevi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

KARABAĞ HALISI HEDİYE ETTİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakan Fidan'a Türkevi'nde kullanılmak üzere Karabağ halısı hediye etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Can Azerbaycan'a bu anlamlı hediye için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Hakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Hakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti - Son Dakika
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