Azerbaycan ve Ermenistan, Barış Anlaşması İçin Çalışmalara Devam Edecek - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan ve Ermenistan, Barış Anlaşması İçin Çalışmalara Devam Edecek

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçlü görüşmede Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanması çalışmalarının sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı. Taraflar, ABD'nin güçlü desteğiyle bir barış anlaşmasına yakın olduklarını belirtti.

10.07.2024 21:23
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Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde ABD'de gerçekleştirilen üçlü görüşmede Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanması çalışmalarının sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında gerçekleştirilen üçlü görüşme sona erdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 'barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin' tarihi anlaşmanın imzalanması yönünde kaydedilen olumlu ilerlemeyi vurgu yaptı ve bu yönde çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı. Her iki taraf da toplantıya ev sahipliği yaptığı için ABD Dışişleri Bakanı'na teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.

"Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasına varmaya yakın"

Blinken yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın son 1,5 yıl içinde sürdürülebilir ve düzgün barış müzakereleri yürütmek için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Son haftalardaki müzakereler de dahil olmak üzere tüm temaslara dayanarak, tarafların ABD'nin güçlü bir şekilde desteklediği bir barış anlaşmasına varmaya yakın olduklarını düşünüyorum. Bugün ABD'nin bir anlaşmaya varmak için neler yapabileceğini tartışmak üzere bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bayramov ile Mirzoyan, Blinken'in ev sahipliğinde Washington DC'de en son 27 Haziran 2023'te görüşme gerçekleştirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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