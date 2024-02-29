Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması müzakerelerinin devamı konusunda anlaştı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması müzakerelerinin devamı konusunda anlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması müzakerelerinin devamı konusunda anlaştı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen barış anlaşması müzakereleri sona erdi. Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması müzakerelerinin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

29.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:37
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen barış anlaşması müzakereleri sona erdi. Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması müzakerelerinin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde Almanya'nın başkenti Berlin'de Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün ve bugün yapılan barış anlaşması müzakereleri sona erdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın ikili ve üçlü formatta devam eden görüşmelerin ardından iki ülke arasında barış anlaşması taslağıyla ilgili bazı önemli konularda ek çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, dışişleri bakanları ve heyetlerinin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağına ilişkin çeşitli konularda karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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