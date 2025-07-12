Azerbaycan ve Suriye'den Enerji İşbirliği - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan ve Suriye'den Enerji İşbirliği

Azerbaycan ve Suriye\'den Enerji İşbirliği
12.07.2025 15:50
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Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Azerbaycan gazının Suriye'ye ihraç edilmesini öngören projeyi görüştü.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesini öngören projenin yakın zamanda hayata geçirileceği ifade edildi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Azerbaycan ile Suriye arasındaki insani, eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliği ele alındı. Suriyeli öğrencilere Azerbaycan'da burs sağlanması ve kültürel anıtların restorasyonu konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde yürüttüğü yeniden imar ve inşa çalışmalarındaki deneyiminin, Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine önemli katkı sağlayabileceği vurgulandı. Aynı zamanda, iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliğinin önemine değinildi. Suriye'nin halihazırda ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğu ve bu çerçevede Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesini öngören projenin yakın zamanda hayata geçirileceği ifade edildi. Bu adımın, Suriye'nin enerji güvenliğine önemli katkı sağlayacağına dikkat çekilerek Azerbaycan'ın Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına destek verebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Aliyev: "Geniş bir iş birliği perspektifi oluştu"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ahmed eş-Şara'nın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Aliyev, uzun yıllar Azerbaycan'a karşı dostane olmayan bir politika izleyen önceki Suriye yönetimi döneminde ilişkilerin durgunlaştığını, ancak yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte ilişkilerin gelişmesi için geniş bir iş birliği perspektifinin oluştuğunu ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısının başkanlık ettiği heyetin Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyareti de hatırlatan Aliyev, bu ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde çeşitli alanlarda iş birliklerinin gelişmesine yönelik projelerin ele alındığını belirtti.

Eş-Şara, "Azerbaycan ile iş birliğindeki istekliyiz"

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ise görüşmede, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatarak Azerbaycan'ın Suriye'ye gösterdiği kardeşçe destek için teşekkür etti. Önceki yönetimin Suriye'nin Azerbaycan dahil birçok ülke ile ilişkilerine zarar verdiğini dile getiren Eş-Şara, şimdi Azerbaycan ile siyasi, ekonomik-ticari, kültürel, insani ve diğer alanlarda iş birliğinde istekli olduklarını ifade etti. Azerbaycan'ın elde ettiği başarılar ve topraklarını işgalden kurtarması dolayısıyla tebriklerini ileten Eş-Şara, Azerbaycan'ın 1990'lı yıllarda zorluklarla karşı karşıya kaldığını, ancak bu zorlukların üstesinden başarıyla geldiğini ve Azerbaycan'ın bugün gelişmekte olduğunu dile getirdi. Suriye'nin ciddi enerji sorunlarının çözümünde Azerbaycan'ın desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan eş-Şara, bu iş birliğinin Suriye'nin kalkınmasına katkı sağladığını belirtti.

Azerbaycan ve Suriye arasında mutabakat zaptı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti çerçevesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir'in katılımıyla bir mutabakat zaptı da imzalandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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