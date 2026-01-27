Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi

Haberin Videosunu İzleyin
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! \'\'Gelirim yok\'\' dedi
27.01.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! \'\'Gelirim yok\'\' dedi
Haber Videosu

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında sanıklara aylık gelirleri soruldu. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise tüm mal varlığına el konulduğunu belirterek şu anda herhangi bir gelirinin bulunmadığını söyledi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği öne sürülen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı iddia edilen suç örgütüne ilişkin dava bugün başladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu, 33'ü tutuklu toplam 200 sanık ilk kez mahkemede savunma verdi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Mahkeme, sanıkların savunmalarının alınabilmesi için duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi. Duruşmanın, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın savunmasıyla devam edeceği bildirildi.

SANIKLAR AYLIK GELİRLERİNİ AÇIKLADI

İlk duruşmada mahkeme heyetinin sorusu üzerine bazı sanıklar aylık gelirlerini açıkladı. Gelir beyanında bulunan 8 sanığın toplam aylık gelirinin 1 milyon 640 bin TL olduğu, kişi başına ortalama gelirin ise 205 bin TL'ye ulaştığı belirtildi. Bazı sanıklar ise tutuklu oldukları için şu an herhangi bir gelirlerinin bulunmadığını ifade etti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

ADANA'DA DİKKAT ÇEKEN GELİR BEYANLARI

Kimlik tespiti sırasında kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aylık gelirinin 360 bin TL olduğunu söyledi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, bekar olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu beyan etti. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu, eşi Celal Tekin ise aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu açıkladı.

İSTANBUL İLÇELERİNDE ORTALAMA 140 BİN TL

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, aylık gelirinin 130 bin TL olduğunu belirtti. Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu söyledi. Özer, sabıkası olup olmadığı sorusuna, geçen hafta hapis cezası aldığını ancak kararın kesinleşmediğini ifade etti.

RIZA AKPOLAT: GELİRİM YOK

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tüm mal varlığına el konulduğunu belirterek şu anda herhangi bir gelirinin bulunmadığını söyledi. Akpolat, Boğaz'daki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

AKTAŞ: AYLIK GELİRİM 250 BİN TL

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ise iş insanı olduğunu ve aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti. Dava öncesi adliye önünde kısa bir açıklama yapan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün ilk gün söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım" dedi.

Rıza Akpolat, İhsan Aktaş, Beşiktaş, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • çiüçiü çiüçiü:
    vah garibanlar vah. sosyal yardım sandıklarından yardım alın bari 26 27 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    Chp bildiğimiz gibi 14 19 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Bi cumada senin için toplıyak bari 12 17 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
Serdal Adalı’dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Ahmet Özer, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı diyaloğu anlattı Ahmet Özer, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı diyaloğu anlattı

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:51:23. #7.11#
SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.