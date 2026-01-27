Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! \'\'Gelirim yok\'\' dedi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği öne sürülen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı iddia edilen suç örgütüne ilişkin dava bugün başladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu, 33'ü tutuklu toplam 200 sanık ilk kez mahkemede savunma verdi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Mahkeme, sanıkların savunmalarının alınabilmesi için duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi. Duruşmanın, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın savunmasıyla devam edeceği bildirildi.

SANIKLAR AYLIK GELİRLERİNİ AÇIKLADI

İlk duruşmada mahkeme heyetinin sorusu üzerine bazı sanıklar aylık gelirlerini açıkladı. Gelir beyanında bulunan 8 sanığın toplam aylık gelirinin 1 milyon 640 bin TL olduğu, kişi başına ortalama gelirin ise 205 bin TL'ye ulaştığı belirtildi. Bazı sanıklar ise tutuklu oldukları için şu an herhangi bir gelirlerinin bulunmadığını ifade etti.

ADANA'DA DİKKAT ÇEKEN GELİR BEYANLARI

Kimlik tespiti sırasında kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aylık gelirinin 360 bin TL olduğunu söyledi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, bekar olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu beyan etti. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu, eşi Celal Tekin ise aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu açıkladı.

İSTANBUL İLÇELERİNDE ORTALAMA 140 BİN TL

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, aylık gelirinin 130 bin TL olduğunu belirtti. Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu söyledi. Özer, sabıkası olup olmadığı sorusuna, geçen hafta hapis cezası aldığını ancak kararın kesinleşmediğini ifade etti.

RIZA AKPOLAT: GELİRİM YOK

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tüm mal varlığına el konulduğunu belirterek şu anda herhangi bir gelirinin bulunmadığını söyledi. Akpolat, Boğaz'daki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

AKTAŞ: AYLIK GELİRİM 250 BİN TL

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ise iş insanı olduğunu ve aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti. Dava öncesi adliye önünde kısa bir açıklama yapan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün ilk gün söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım" dedi.