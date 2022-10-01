BABACAN 6 AYDA EKONOMİK KRİZİ ÇÖZECEĞİZ - Son Dakika
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BABACAN 6 AYDA EKONOMİK KRİZİ ÇÖZECEĞİZ

01.10.2022 18:31

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Önce ekonomik krizi çözeceğiz, 6 ayda çözeceğiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Önce ekonomik krizi çözeceğiz, 6 ayda çözeceğiz. İki büyük krizi çözdük bunu da çözeceğiz inşallah dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon meydan alanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Ukrayna ve Türkiye'deki enflasyon verilerini karşılaştıran Babacan, 'Komşu ülkelerle mukayese edilmekten utanıyoruz. Gürcistan parası, paramızı katladı. Savaşın ortasındaki Ukrayna'da yüzde 20 enflasyon, Türkiye'de ise yüzde 80 açıklanıyor. Yüzde 80 de gerçek değil. Ülkeyi düştüğü bu çukurdan gençlerle kurtaracağız. Gençlerin yaşadığı endişeleri görüyoruz. En acısı da dünyaya bakıyorum. Diğer ülkelerdeki gençlerde kaygı yok, sınırsızca hayal kurabiliyorlar. Avrupalının, Asyalının genci bizim gençlerimizden daha mı iyisini hak ediyor diye konuştu.

'EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLEYECEĞİZ'

Babacan, Dolar kurunu patlat, ekonomiyi patlat, sonra heves peşinde koşmayın de. Önce ekonomik krizi çözeceğiz. Altı ayda çözeceğiz. İki büyük krizi çözdük bunu da çözeceğiz inşallah. Eğitimde fırsat eşitliği yaratacağız. Ülkede, hangi alanda yetişmiş insan gücü varsa gençlerimizi eğiteceğiz. Çok genç işsizimiz var. Eğitim programları düzenleyeceğiz. 85 milyonluk nüfusa Avrupa'nın en büyük ve en genç nüfusu bizde. Eğitim programlarından işe giren gençler uzun bir süre vergi vermeyecek, işverenler de sigorta primi ödemeyecek. Vatandaşlarımızı hak ettiği teknolojiyle buluşturacağız. Teknolojik ürünlerden vergiyi azaltacağız. Ücretsiz İnternet sağlayacağız. İfade özgürlüğü düşünce özgürlüğü sağlayacağız. DEVA Partisi'ne atılan her oy, gençlere kaybolan hayatlarını geri vermektir. Gençlerin yarınlarına umutla bakabilmesidir, fırsat eşitliğidir. Tüm vatandaşlarımızı bizimle olmaya davet ediyorum. DEVA Partisi'ne atılan her oy, emeklinin toruna harçlık vermesi demektir dedi.

'FINDIĞI 54 LİRAYA SATABİLEN VAR MI'

Fındık fiyatına ilişkin konuşan Babacan, Vereceğimiz desteklerle bahçe yenilenmesini sağlayacağız. Üreticinin kullandığı mazottan vergi almayacağız. Fındığı 54 lira açıkladılar. Fındığını bu fiyata satabilen var mı 38-39 liraya satmak zorunda kalanlar var. Şu anda da 43 lira. Hani 54 liraydı. Öyle billboardlara 54 lira yazmakla olmuyor. Devlet bir ürüne fiyat veriyorsa her getirenin ürününü o fiyattan almalı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Devlet üreticinin yanında olacak. Biz görevdeyken üretici fındığını satıp çocuğunu evlendirebiliyordu. Şimdi eşya alamıyor. Şimdi yakın bir yaylaya gidip gelince araç 700- 800 lira mazot yakıyor. Et alsan kilosu 200 lira. Çünkü Türkiye'de artık bir ekonomi, tarım, göç politikası yok şeklinde konuştu. (DHA)

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon mitinginde konuştu Açıklaması DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon mitinginde konuştu Açıklaması Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Süfli Heves' Eleştirisi: 'Cep Telefonu Araba Almayı Aşağılık Bir Heves Olarak Gören Anlayış Ülkeyi Yönetiyor' Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Süfli Heves' Eleştirisi: 'Cep Telefonu Araba Almayı Aşağılık Bir Heves Olarak Gören Anlayış Ülkeyi Yönetiyor'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika BABACAN 6 AYDA EKONOMİK KRİZİ ÇÖZECEĞİZ - Son Dakika

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