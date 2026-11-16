Babacan AK Parti\'ye dönüş iddialarını ayrılık gerekçeleri sürüyor diyerek yanıtladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'ye döneceği iddialarına ilişkin, "Bizim ayrılma sebeplerimiz maalesef olduğu gibi duruyor, hatta problemler büyüdü. Biz siyasette hiç kimseye kapıları kapatmayız, 'Onlarla görüşmeyiz' demeyiz. Dolayısıyla siyasette diyalog esastır ama önemli olan ilkeler ve değerlerdir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretin detaylarını anlatan Babacan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması halinde Türkiye'nin, Irak, İran ve Suriye ile birlikte bölgede dönüştürücü bir etkiye sahip olacağını söyledi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ile birlikte Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı gelişmelerin arttığını kaydeden Babacan, bölge ülkelerinin ortak bir politika etrafında bir araya gelmesi gerektiğini ekledi.

'ERİME DEVAM EDİYOR'

Babacan, sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili soruşturmayı değerlendirdi. İşlemlerin 4 yıl boyunca devam ettiğini ve ilgili kurumların sürece kayıtsız kaldığını söyleyen Babacan, "Bu kadar büyük bir dolandırıcılık kesinlikli siyasi kadrolardan, iktidardan ve bürokrasiden destek almadan yapılması mümkün değildir. İlk gün bütün kurumların başındaki görevlilerin anında görevden alınması gerekiyordu. SPK, Borsa İstanbul, BDDK ancak 2 ay geçti hala beyefendiler yavaş yavaş gönülleri olursa istifa ediyorlar, affını istiyorlar. Bazıları inatla orada kalıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Hukuken suçlu-suçsuz ayrımını sonradan yaparsınız ama bu kadar büyük bir dolandırıcılık vakasını, tüm ekonomiyi etkileyen bir krizi tetikleyen vakada görevlileri çekersiniz, 'Çekilin kenara arkadaşlar, sizinle hesabı sonradan göreceğiz' der yeni bir ekip kurarsınız ve süreci onunla yürütürsünüz. Erime halen devam ediyor, yazıktır günahtır" ifadelerini kullandı. Babacan ayrıca konu ile ilgili görev gücü kurulmasını, TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasını ve işlem yapan kişilerin bulunduğu listenin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ekledi.

'EMEKLİNİN 5 YILLIK BİRİKMİŞ ALACAĞI VAR'

Ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Babacan, "Millet fakirleşti ve fakirleşmeye devam edecek. Fakirleşme, emeklilere yıl başında verilecek bir defalık zamlarla üstü örtülemez. Siz zamanında TÜİK'e enflasyonu düşük açıklatıp resmi enflasyon oranı kadar zam yapıp makası açtıktan sonra, 'Müjde yıl başında güzel bir zam yapacağız' diyorsunuz. Emeklinin zaten sizden alacağı var; en az 5 yıllık birikmiş alacağı var. Önce bu alacağı ödeyin ondan sonra refah artışını yapın. Açıkça söylüyorum; 2018-2023 arasında TÜİK'in açıkladığı rakamlarda büyük soru işaretleri var, güvensizlik var. Bu güvensizliği gidermenin yolu dışarıdan bağımsız bir denetim mekanizması kurulmalıdır" diye konuştu.

'SİYASETTE DİYALOG ESASTIR'

Babacan, AK Parti'ye döneceği iddialarına ilişkin soru üzerine, "Biz ülke yönetiminin tamamına talibiz. Şu anda ülke ekonomisi sadece ekonomi politikaları ile düzelmeyecek kadar bozulmuş durumdadır. Bizim de zamanında kurucusu olduğumuz iktidar partisi, kuruluş ilkelerinden ve değerlerinden çok uzaklaştı. Burada ben ve birlikte olan arkadaşlarımızın ayrılış gerekçesinde de bu yatar. Buradaki sorun şu ismin veya bu ismin bir yere dönmesi ya da geçmesi değil, mesele iktidar partisinin kuruluş gerekçelerine dönüp dönmeyeceğidir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani kuruluştaki 3Y; yolsuzlukla, yasaklarla ve yoksullukla mücadeleye dönülecek mi, dönülmeyecek mi? Yolsuzlukla mücadele için samimiyet testini söylüyorum; samimiyseniz kamu ihale yasasını, imar rantları yasasını ve siyasi ahlak yasasını çıkarın. Öncelikle iktidar partisinin kendisine bu soruları sorması lazım. Ondan sonra bize dönüp, 'Acaba onlarla bir şey yapılabilir mi?' diye sorulması lazım. Bizim ayrılma sebeplerimiz maalesef olduğu gibi duruyor, hatta problemler büyüdü. Biz siyasette hiç kimseye kapıları kapatmayız, 'Onlarla görüşmeyiz' demeyiz. Dolayısıyla siyasette diyalog esastır ama önemli olan ilkeler ve değerlerdir" dedi.

Saadet Partisi ile yakın bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Babacan, önümüzdeki günlerde 'temiz ve ilkeli siyaset' anlayışını benimseyen farklı siyasi partilerle temasları artıracaklarını söyledi.