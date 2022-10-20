Babacan: Enerji alanında topyekun bir atılım yapmayı hedefliyoruz

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Enerji alanında topyekun bir atılım yapmayı hedefliyoruz. İddialı bir eylem planı hazırladık. Enerji piyasalarını özgürleştireceğiz. Rekabetin önünü açacağız" dedi.

DEVA Partisi lideri Babacan, genel merkezde düzenlediği basın toplantısı ile partisinin 'Madencilik ve Eylem Planı'nı açıkladı. Babacan, ilk olarak Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasını hatırlatarak, "Emekçilerin can verdiği, çevrenin yok edildiği bu madencilik sistemine son vereceğiz. Bu amaçla iktidarımızın ilk 6 ayında 'Sorumlu Madencilik İlkeleri'ni Türkiye'ye getireceğiz" dedi.

'FATURALAR NEDENİYLE GEÇİM SIKINTISI OLMAYACAK'

Eylem planlarını hayata geçirdikten sonra sadece madenciliğin ekonomiye sunduğu katkıları konuşacaklarını belirten Babacan, "Bu kapsamda, madenciliğe dayalı sanayimizi stratejik bir sektör haline getireceğiz. Böylece hem ihracatımızı hem de istihdamımızı artıracağız. Bugün açıkladığımız çözümlerimiz sadece madencilik ile sınırlı değil. Enerji alanında da topyekun bir atılım yapmayı hedefliyoruz. Enerjide atılım hedeflerimizi bu çerçevede hazırladık. İddialı bir eylem planı hazırladık. Enerji piyasalarını özgürleştireceğiz. Rekabetin önünü açacağız. Enerji sektörü, hükümete yakın olanın kazandığı, uzak duranın zarar ettiği bir sektör olmayacak. Hiçbir vatandaşımızın faturalar nedeniyle geçim sıkıntısı çekmeyeceğini söylüyoruz. Elektrik ve doğal gaz faturalarında dar gelirli ailelere indirimli tarife uygulayacağız. Bu masrafları, Asgari Gelir Desteği projemizin kapsamına alacağız. Kimse ay sonu faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünmeyecek" dedi.

'ENERJİDE ATILIM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Elektrik üretiminde önlerine somut hedefler koyduklarını vurgulayan Babacan, iktidara geldikleri takdirde güneş, rüzgar ve jeotermal enerjinin payını en az yüzde 30'a yükselteceklerini aktararak, "Başarıyla tamamlamaya kararlı olduğumuz bu stratejik hedefimizi, çok boyutlu ele alıyoruz. DEVA Partisi iktidarında, doğal gaz ve petrol arama, sondaj ve üretim faaliyetlerine hız kazandıracağız. Sadece hız değil; akıl da kazandıracağız. Hakiki faaliyetlerle enerjide atılım gerçekleştireceğiz" diye konuştu. (DHA)