Babacan kürsüye oy pusulasıyla çıktı: Hayallerindeki tam olarak bu

HÜS KARA:

Buna maması verilmedi, fetullahı babalıktan reddetmediği için. Ondan böyle samimi değil, samimi olsa ona verilen makamları inkar etmezdi. Gerçi hepsi tayyip erdoğan sayesinde adam oldu, yoksa kim nerden tanıyacaktı böyle tipleri. .