Babacan kürsüye oy pusulasıyla çıktı: Hayallerindeki tam olarak bu - Son Dakika
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Politika

Babacan kürsüye oy pusulasıyla çıktı: Hayallerindeki tam olarak bu

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partisinin grup toplantısında konuştuğu sırada kürsüden "İktidarın hayallerindeki, rüyalarındaki tam olarak bu" sözleriyle gösterdiği oy pusulası gündem oldu.

09.04.2025 11:37
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin yankıları sürüyor.

DİKKAT ÇEKEN BİR HAREKETE İMZA ATTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı sırada dikkat çeken bir harekete imza attı.

"RÜYALARINDAKİ OY PUSULASI BU"

Konuşma yaptığı kürsüde ekranlara özel olarak hazırladıkları bir oy pusulasını gösteren Babacan "İktidarın hayallerindeki, rüyalarındaki oy pusulası bu. Türkiye'yi getirmek istedikleri nokta da bu" ifadelerini kullandı.

Babacan kürsüye oy pusulasıyla çıktı: Hayallerindeki tam olarak bu

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan kürsüye oy pusulasıyla çıktı: Hayallerindeki tam olarak bu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • muzaffer doğan:
    Hayal değil Tamamen gerçek bir devlet adamıdır Recep Tayyip Erdoğan , Allah'a şükürler olsunki başımızda, ben düşünemiyorum CHP nin bu devleti yönetecek kapasitesi olduğunu 82 75 Yanıtla
  • 2129816:
    Zorunamı gitti koş ingilizlere şikayete sende ingiliz yaprağı severlerdensin 60 57 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Buda yırtık dondan çıkar gibi çıkmasa olmaz! 62 51 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    seni sevmem ama. söylediğin konu çok doğru. yazık memlekete yazık vallaha. ekonomi diyen yok. herkezin derdi koltuk 37 39 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Aynen öyle,Bu Tayyip Erdoğan'nın arkasından giden zihniyet...Siz gerçekten iyimisiniz?Kendinizde misiniz?Ne yaptığınızı farkındasınız değilmi?Size söylüyorum,bakın bir adım ötesine geçerse bugünleri sizde ararsınız...Unutmayın!! 30 30 Yanıtla
  • Hakan1421:
    hırsıza sahip çıkmayan bir sen kalmıştın, sen de sahip çıktın ya artık bu mevzu kapanmıştır 36 20 Yanıtla
  • HÜS KARA:
    Buna maması verilmedi, fetullahı babalıktan reddetmediği için. Ondan böyle samimi değil, samimi olsa ona verilen makamları inkar etmezdi. Gerçi hepsi tayyip erdoğan sayesinde adam oldu, yoksa kim nerden tanıyacaktı böyle tipleri. . 30 15 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    yanlıs resim koymuş,özelin resmini koyacaktı oraya .geçen haftaki seçimlerini gördük,cb.adaylık ta sandığa kaç aday koyduklarını da gördük.1938-1945 arası seçimlerinide gördük.bos yapmayın 30 14 Yanıtla
  • Halis demir:
    560 milyardan pay alanlar yavaş yavaş ortaya işte böyle çıkacak adamsan sen çık karşısına sen adam deyilmisin. 18 10 Yanıtla
  • taner taner:
    Kafasını yerler anca 11 12 Yanıtla
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SON DAKİKA: Babacan kürsüye oy pusulasıyla çıktı: Hayallerindeki tam olarak bu - Son Dakika
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