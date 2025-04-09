İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin yankıları sürüyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı sırada dikkat çeken bir harekete imza attı.
Konuşma yaptığı kürsüde ekranlara özel olarak hazırladıkları bir oy pusulasını gösteren Babacan "İktidarın hayallerindeki, rüyalarındaki oy pusulası bu. Türkiye'yi getirmek istedikleri nokta da bu" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Babacan kürsüye oy pusulasıyla çıktı: Hayallerindeki tam olarak bu - Son Dakika
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