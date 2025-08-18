Babacan: Terörsüz Türkiye Tarihi Bir Sorumluluk - Son Dakika
Politika

Babacan: Terörsüz Türkiye Tarihi Bir Sorumluluk

18.08.2025 00:09
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terörün sona ermesi için destek verdiklerini vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terörün sona ermesi için başlatılan sürece destek verdiklerini belirterek, " Türkiye'de terör ve şiddetin sona ermesi çok önemli ve tarihi bir konudur. Bu tarihi, vicdanı ve ahlaki sorumluluğumuzun gereğini DEVA Partisi olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir takım temaslarda bulunmak için geldiği Mardin'de, havalimanında partililerce karşılanmasının ardından Kızıltepe'ye geçti. Burada partililerle görüştükten sonra Artuklu ilçesine geçen Babacan, sivil toplum kuruluşları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Babacan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve farklılıkların bir arada barış ve huzur içerisinde yaşadığı Mardin'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

'AÇLIKLA İNSANLARI ÖLDÜREN BİR POLİTİKA İZLİYORLAR'

Gazze'de yaşanan insani krize değinen Babacan, şöyle konuştu:

"Gazze'de 3 yıldır büyük bir insanlık faciası yaşanıyor. Şu ana kadar 60 binden fazla Filistinli kardeşimiz İsrail hükümetinin hunharca saldırılarında hayatını kaybetti. Son aylarda da açlıkla insanları öldüren bir politika izliyorlar. İnsanları aç bırakarak, günlük ihtiyacı olan besinden daha az bırakarak, yavaş yavaş bir açlığa ve açlıkla ölüme mahkum etme stratejisiyle ve maalesef izliyorsunuz her gün insanlar ölüyor. İsrail hükümetinin Gazze'nin tümünü işgaliyle almış olduğu karar, hem uluslararası hukuka aykırı bir savaş suçu ve fiili uygulamaya baktığımızda da bir insanlık suçu."

'TÜRKİYE'DE TERÖR VE ŞİDDETİN SONA ERMESİ TARİHİ KONUDUR'

'Terörsüz Türkiye' sürecinin ülkenin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Babacan, partisinin de başlatılan sürece destek verdiğini söyledi. Sürecin planlı ve ciddi bir program çerçevesinde yürüdüğünü belirten Babacan, Meclis'te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemli olduğunu kaydetti. Babacan, "Türkiye'de terör ve şiddetin sona ermesi çok önemli ve tarihi bir konudur. Bu süreci biz çok önemsiyoruz. Biz bu tarihi sorumluluğu omuzlarımızda hissettik ve katkımızı ilk günden beri vermeye başladık. Meclis'te kurulan komisyon niye önemli oldu? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda kompozisyonu milletimizin yüzde 90'ının temsil edildiği bir yapı. Komisyonda da bütün gruplardan ve grubu olmayan siyasi partilerden temsilciler katılıyor. Orada önemli bir temsil gücü görüyoruz. Komisyon şu ana kadar 3 toplantı yaptı, önümüzdeki haftada 2 toplantı yapacak. Meclis açılıncaya kadar bu komisyon devam edecek. Bu tarihi, vicdanı ve ahlaki sorumluluğumuzun gereğini DEVA Partisi olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
