Babacan ve Arıkan'dan Yeni Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Babacan ve Arıkan'dan Yeni Türkiye Vurgusu

Babacan ve Arıkan\'dan Yeni Türkiye Vurgusu
13.06.2026 01:09
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DEVA ve Saadet Partisi liderleri, Kocaeli'de Türkiye'nin adalet ve vicdan ihtiyacını vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'de "Türkiye Buluşmaları" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İzmit'teki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Babacan, memleket sevdalısı olduklarını, bu ülkenin insanını, çocuğunu, gencini, havasını, suyunu çok sevdiklerini söyledi.

Ülkeyi kardeşlikle yönetmek, birleştirerek büyütmek zorunda olduklarını belirten Babacan, bugün ihtiyaçları olan şeyin daha fazla kavga değil, daha fazla akıl, vicdan ve adalet olduğunu kaydetti.

Babacan, bu ülkenin potansiyelinin büyük olduğuna işaret ederek "Yeter ki o potansiyelin önünü açalım, yeter ki adaleti yeniden tesis edelim, yeter ki bu millet yeniden umutla buluşsun. İşte biz bunun için buradayız." diye konuştu.

Artık yeni söz söyleme zamanı olduğunu dile getiren Babacan, "Türkiye'nin yeni bir soluğa ihtiyacı var. İşte tam da bu sebeple yeni alternatif inşası için şu anda hep beraber çalışıyoruz. Daha özgür bir Türkiye için, daha zengin bir Türkiye için, daha adil bir Türkiye için, daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir ufku insanlığa sunacağız"

Arıkan da tüm Anadolu'yu karış karış gezdiklerini, çiftçinin ve esnafın derdini dinlediklerini, bunun sonucunda Anadolu'nun gündemiyle Ankara'nın gündeminin aynı olmadığını gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin bugün güven ve ahlak kriziyle karşı karşıya olduğunu savunan Arıkan, "Türkiye'nin insanı önceleyen, güven tesis edecek yeni bir sese, yeni bir söze, yeni bir siyasete ihtiyacı var. İşte bu salon, bu yeni sesin adresi olacak." dedi.

Arıkan, "bugün karşılarında kendisini insanlığın efendisi sanan, azgın, kibirli, sapkın bir anlayış olduğunu" söyleyerek şöyle devam etti:

"Bu anlayış hükümetleri hizaya sokmak, ülkelere boyun eğdirmek, yer altı ve yer üstü zenginliklerine çökmek için çocukları ve kadınları katlediyor, dünyayı ateşe veriyor, hastaneleri, ambulansları bombalamaktan çekinmiyor. Katil Amerika'yla soykırımcı İsrail'in operasyonları sadece askeri girişim olarak düşünülemez. Bu saldırılar sadece bir ülkeye verilmek istenen mesaj değil, tüm mazlum coğrafyaya, tüm mazlum halklara verilmek istenen gözdağıdır."

Türkiye'nin dünyanın vicdan ve adalet kutbu olmak zorunda olduğunu vurgulayan Arıkan, "Herkes daha fazla işgal, daha fazla baskı, daha fazla tahakküm peşindeyken biz Türkiye olarak 'daha fazla vicdan, daha fazla ahlak' diyerek insan onurunu merkeze alacağız. Yeni bir ufku insanlığa sunacağız." diye konuştu.

Programa, her iki partinin teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Babacan ve Arıkan'dan Yeni Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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