Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Seçim Koordinasyon Merkezlerinin Açılışını Gerçekleştirdi

Politika

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan Adayı Ali Atlı, Babadağ ilçe merkezinde ve Kelleci Mahallesi'nde yer alan iki ayrı seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Her iki açılışa da Babadağlılar yoğun ilgi gösterdi.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, Babadağ ilçe merkezinde ve Kelleci Mahallesi'nde yer alan iki seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti Denizli İl Başkanı Nihan Cihan Özden, İYİ Parti Merkezefendi Belediye Başkan adayı Fatih Coşkun, İYİ Parti Babadağ ilçe başkanı Mehmet Şimşek, Meclis üyesi adayları, parti kadın ve gençlik kolları, partililer ve Babadağlı vatandaşlar katıldı.

Babadağlılar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan açılış töreninde konuşan Başkan Ali Atlı, "Sadece ve sadece vatandaş odaklı, hizmet odaklı, memleketini seven belediye personellerimizin gerek pandemi döneminde, gerek pandemi sonrası dönemde dar gelirli vatandaşlarımızın, dezavantajlı vatandaşlarımızın, çiftçimizin, köylümüzün, dokumacılarımızın, toplumun her kesiminin ihtiyacı olan tüm hizmetler, Babadağ Belediyesi tarafından maksimum seviyede sağlanmıştır. Biz yeni bir hikaye yazmak için yola çıktık. Bunun ilk adamını bugün atıyoruz. Bugün aramızda bulunduğunuz için bizlerle olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yolumuz açık olsun. 1 Nisan sabahı güneşli bir Babadağ sabahına uyanalım. İyiler kazanacak diyor hepinize saygılar sevgiler sunuyorum" diye konuştu.

Açılışta İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de bir konuşma gerçekleştirdi. Öztürk, 'Kıymetli Babadağlılar. 5 yıl sonra geldik yeni bir yerel seçime. Yerel seçimleri, genel seçimlerden ayıran özellik vatandaşlara doğrudan hizmet verilen bir alan olması. Vatandaşlar açısından bu seçim çok daha değerli. Adayların şahsi duruşu ve çalışmaları bu anlamda çok önemlidir. Bir belediye başkanı seçimi kazandıktan sonra hangi partiden seçimi kazanırsa kazansın, vatandaşlarını ayırmadan herkese eşit hizmet vermek zorundadır. Biz Ali Başkanın yaptıklarını gördük biliyoruz. Sadece büyükşehir konusunda bir eksiği vardı Ali başkanımızın. inşallah bu seçimlerden sonra onu da biz de seçimi kazanarak tamamlayacağız. Bu sayede Babadağ'ı çok daha güzel bir hale getireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından pilav hayrı düzenlenirken, meclis üyesi adayları da tanıtıldı.

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Nihan Cihan Özden de bir konuşma gerçekleştirdi. İl başkanı Özden, 'Cesur ve iyi harekatın temsilcileri sizlerle birlikte olmaktan guru duyuyorum. Burada sizin gibi iyi insanlarla birlikte olmak, hala bu kirli siyasette iyilerin de olduğunun ispatıdır. Peki Denizli böyle kirli bir düzende oy kullanmak zorunda mı? Babadağ zorunda mı? Zorunda değil kardeşim. 44 dolu dolu projemiz ile Denizli'nin en iyi projeleri bizde. Babadağ için de en iyi projeler bizde. Babadağlılar zaten en iyi kim zaten biliyor. Ali başkanım 5 yılda yaptığı hizmetlerle en iyi olduğunu gösterdi. Allah'ın izniyle 1 Nisan'da Ali Atlı Başkan olacak. Babadağ kazanacak.' diye konuştu.

Babadağ ilçe merkezinin açılışının ardından Kelleci Mahallesi'nde de seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Kelleci Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta Başkan Atlı'ya destek büyüktü.

Coşkunun yüksek olduğu Kelleci Mahallesi'ndeki açılışta ise Başkan Atlı, 'Çoban ateşini yaktığımız Kelleci Mahallesinde olmaktan dolayı büyük mutluluk içerisindeyiz. Biraz önce 2024 yerel seçimleri için seçim koordinasyon merkezimizin açılışı gerçekleştirdik. Tarihte bir ilk olarak Kelleci Mahallemizde de seçim koordinasyon merkezimizi açıyoruz. Kelleci Mahallemiz, Babadağımızın en örnek ve değerli mahallelerinden biridir. Ben de Kellecili olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu, onuru ve gururu belirtmek istiyorum. 2019 seçimlerinde Kelleci Mahallesi nasıl öz evladına sahip çıktıysa, 1 ay sonra gerçekleşecek seçimlerde de öz evladına sahip çıkacaktır. Babadağ'ı 5 yıl daha yönetme yetkisini bize verecektir. Bundan hiç şüphem yoktur. Bu memleket ne çektiyse damatlardan çekti. Siz öz evladınızı yalnız bırakmazsınız. Hepinizi çok seviyorum. Saygılarımı sunuyorum' diye konuştu.

Kelleci Mahallesi'nde hava şartları kötü olmasına rağmen, açılışa mahalleliler yoğun ilgi gösterdi. Açılış sonrası Başkan Atlı ile birlikte, İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yasin Öztürk, İl Başkanı Nihan Cihan Özden, İlçe Başkanı Ayşe Yümsek ve partililer vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. - DENİZLİ