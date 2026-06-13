BAE, İran Fon İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE, İran Fon İddialarını Yalanladı

13.06.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, uluslararası medyada yer alan İran'a fon aktarıldığı iddialarını kesinlikle reddetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası medyada İran'a fon aktarıldığı yönünde çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'a fon aktarıldığı yönünde çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri, bazı uluslararası medya kuruluşları tarafından yayınlanan ve BAE'den İran'a 3 milyar ABD doları da dahil olmak üzere para transferi yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlamaktadır" ifadeleri kullanıldı. İddiaların tamamen asılsız ve temelsiz olduğu, dondurulmuş İran fonlarının hiçbirinin BAE aracılığıyla serbest bırakılmadığı, transfer edilmediği veya buna kolaylık sağlanmadığı vurgulandı. Medya kuruluşlarına doğruluğa önem verme, resmi kaynaklara dayanma ve doğrulanmamış bilgileri ve asılsız iddiaları yayınlamaktan ve yaymaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.

Uluslararası medyada çıkan haberlerde, BAE'nin İran'a 10 milyar dolar fon aktarmayı kabul ettiği, bunun 3 milyar dolarının zaten aktarıldığı iddia edilmişti. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dış Politika, Politika, Finans, Dünya, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika BAE, İran Fon İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Silivri operasyonunda çarpıcı detay Kamu zararı 21,5 milyon lirayı aştı Silivri operasyonunda çarpıcı detay! Kamu zararı 21,5 milyon lirayı aştı
Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Abdülkerim’in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı

10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
07:55
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 10:16:56. #7.12#
SON DAKİKA: BAE, İran Fon İddialarını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.