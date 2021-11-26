Üye Girişi
"BAE'nin Türkiye'deki yatırımları artabilir" - Son Dakika

"BAE'nin Türkiye'deki yatırımları artabilir"

26.11.2021 16:43
"BAE'nin Türkiye'deki yatırımları artabilir"

Azerbaycanlı analist Samir Humbatov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında yapılan görüşme ve anlaşmaları değerlendirdi.

Azerbaycanlı analist Samir Humbatov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında yapılan görüşme ve anlaşmaları değerlendirdi.

Nahyan'ın ziyaretinin Türk Lirası'nın dolar karşısında suni olarak hızla değer kaybetmesiyle birlikte gerçekleştiğini belirten Humbatov, "Taraflar arasında imzalanan 10 milyar dolarlık yatırım Türk Lirası'nın yeniden değer kazanmasına neden oldu. Bu, Türkiye'ye karşı oynanan çirkin oyunun bozulduğu anlamına geliyor. 'Arap Baharı' sonrasında taraflar arasında bozulan ilişkilerin yeniden canlanmasının özel nedenleri var. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile devam eden gergin ilişkilerin kendisine fayda sağlamadığını, aksine Türkiye'nin bölgede artan rolünün ulusal çıkarlarını gölgede bıraktığının farkındadır. Çünkü Türkiye'nin Libya, Suriye ve Akdeniz'deki konumu herkes tarafından görülüyordu. Uzun yıllardır ittifak içinde olan Suudi Arabistan ve Mısır, Türkiye'ye yakınlaşmaya başladı, bu da birliğin çökmesi anlamına geliyor. Donald Trump döneminde ABD'den güçlü destek alan BAE, Joe Biden döneminde bu desteği göremedi. Aksine Biden, otoriter devletleri demokrasiyle tehdit etti. Türkiye'nin Katar'daki konumu BAE'ye ciddi bir sinyal oldu ve öyle görünüyor ki, Emirlik bu pozisyondan yararlanmaya niyetli. Türkiye hem siyasi, hem ekonomik hem de askeri olarak bölgedeki en güçlü devlettir ve İran'la karşılaşabilecek tek devlettir. Bu ve diğer nedenlerle BAE, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye ilgi göstermeye başladı" dedi.

Türkiye'nin BAE ile ilişkilerini normalleştirmesinin önemli olduğunu aktaran Humbatov, "Ayrıca büyük miktarda mali kaynak, ekonomik işbirliği, Akdeniz'de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ülke sayısının azalması ve benzer meseleler açısından önemlidir. Bir diğer önemli konu da İsrail Başbakanı ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı ilişki ve taraflar arasındaki ilişkilerin normalleşmesi. Bundan sonraki aşamada taraflar arasındaki mevcut ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum. BAE'nin Türkiye'deki yatırım miktarı bile birkaç kat artabilir" diye konuştu. - İSTANBUL

BAE'nin Türkiye'deki yatırımları artabilir

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'BAE'nin Türkiye'deki yatırımları artabilir' - Son Dakika


Son Dakika

Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli! 16:37 Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli! Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı 15:55 Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü!
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin

Son Dakika Haberleri
16:36 Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli!
16:27 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
16:06 İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşla polemik
16:03 Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek
15:52 Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti
15:50 32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?
15:38 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları
15:37 Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz
15:36 CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
Okul servisinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi! Okul servisinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi!         
16:41
Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı         
16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
Paniğe neden olan "Radyoaktif serpinti tehlikesi" mesajının iç yüzünü valilik açıkladı Paniğe neden olan "Radyoaktif serpinti tehlikesi" mesajının iç yüzünü valilik açıkladı         
14:28
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
National Geographic fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" İtalya'ya sığındı National Geographic fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" İtalya'ya sığındı         
12:57
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 16:49:15. #1.12#
SON DAKİKA: "BAE'nin Türkiye'deki yatırımları artabilir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement