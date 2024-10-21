BAE, Ukrayna-Rusya Savaşında Arabuluculuğa Devam Ediyor

Politika

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede ülkesinin Ukrayna-Rusya savaşında esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yaptığını hatırlatarak "BAE, esir takası ve insani konularda arabuluculuğa devam ediyor" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, dün gece saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Al Nahyan, havalimanından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in le Novo-Ogarevo'da bulunan Başkanlık rezidansına geçerek Rus lider ile gayrı resmi görüşme gerçekleştirdi. Putin ve Al Nahyan, görüşmede taraflar bölgesel konuların yanı sıra Ukrayna - Rusya savaşını da ele aldı. Resmi temaslarına ise bugün başlayan Al Nahyan, temasları kapsamında Putin ile bu kez de Kremlin'de bir araya geldi. Görüşmede açıklamalarda bulunan Muhammed bin Zayed Al Nahyan, "Rusya ile BAE arasındaki ilişkiler tarihi ve stratejik niteliktedir. Stratejik ortaklığın 2018 yılında ilan edilmesinden bu yana ilişkilerimiz özellikle ekonomik, ticaret, enerji ve diğer konularda niteliksel olarak ilerlemektedir" dedi.

"Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takasında arabuluculuğu sürdüreceğiz"

Konuşmasının devamında 2018 yılında BAE ve Rusya arasında petrol dışındaki ticaretin katlanarak arttığını vurgulayan Al Nahyan, "2018 yılında petrol dışı ticaret hacmimiz 2.5 milyar dolar düzeyindeyken geçen yıl bu rakam 11 milyar doların üzerine çıktı" ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta taraflar arasında esir takası müzakerelerine devam edildiğini ve ülkesinin de bu müzakerelerde arabulucu rolünü üstlendiğini hatırlatan Al Nahyan, "BAE, insani yardım ve esir takası konularında çaba göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir takas gerçekleşti. Bu yöndeki çalışmaları sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz. Bu yöndeki tüm çabaları, krizlerin ve çatışmanın çözümü ve dünya barışı için her türlü çabayı da göstermeye hazırız" ifadelerini kullandı. Havacılık alanında da Rusya ile işbirliği yaptıklarını belirten Al Nahyan, Rusya'nın desteğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na BAE astronotu gönderildiğini de vurgularken Rusya'ya bu anlamda teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.

"Çok kutuplu dünyanın oluşturulması önerisini destekliyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in hemen hemen her fırsatta dile getirdiği, "Çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulması" önerisini kendilerinin desteklediğini söyleyen BAE lideri Al Nahyan, "BAE, tüm ülkelerin gelişeceği çok kutuplu bir dünyanın oluşturulması sürecini destekliyor. Hem BRICS hem de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) hem de OPEC+ formatındaki etkileşimimiz çerçevesinde de sizi bu konuda destekliyoruz" dedi.

Putin ise BAE lideri Al Nahyan'ın hemen hemen her konuya değindiğini söyleyerek hem esir takası konusunda BAE'nin çabasına teşekkür etti hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesinin kendileri açısından olumlu olduğunu belirtti.

Al Nahyan'ın spor ayakkabıları Rus basınında gündem oldu

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan'ın gece saatlerinde Putin ile yaptığı gayri resmi görüşmede spor ayakkabılarıyla toplantıya katılması Rus basını ve Rus kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri oldu. Birçok medya kuruluşu Kremlin'in yayınladığı görüntü ve fotoğrafları alıntılayarak Al Nahyan'ın görüşmeye spor ayakkabıyla gelmesini başlığına çekerken Al Nahyan'ın Vladimir Putin karşısındaki rahat tavırları da Rus sosyal medya kullanıcıları tarafından da sıklıkla eleştirildi.

Al Nahyan temasları kapsamında yarın Tataristan'ın Kazan kentinde düzenlenecek olan BRICS Zirvesi'ne katılacak. - MOSKOVA