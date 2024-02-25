Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 2024-2029 dönemi için dev projeleri açıkladı

AK Parti Bağcılar Belediye Başkanı ve başkan adayı Abdullah Özdemir, 2024-2029 dönemi hayata geçireceği dev projeleri açıklamak için program düzenledi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen lansmana vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Haberler.com mikrofonuna konuşan Abdullah Özdemir, İstanbul adına tarihi bir seçime gidildiğini ve Bağcılar'ın rekor oy oranına ulaşacağını ifade ederek İstanbul'un yeniden hizmet belediyeciliğine gireceğininin altını çizdi.
Özdemir,"İBB, 2019 yılına kadar altın çağlarını yaşadı. 80 yıl geriden takip ettiğimiz ünyayı son 20 yılda, yapılamayanların katbe katını gerçekleştirdik. Ulaşımda, metro ve raylı sitemleri 44 km'den 300 km'ye çıkardık. Ama mevcut yönetim bu konuda sınıfta kaldı. İnşallah önümüzdeki dönem Murat Kurum başkanımızın azmi ve kararlılığı ile bu çalışmalar kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.
Partililer ve Bağcılar sakinleri, Başkan Abdullah Özdemir'i yalnız bırakmadı. Coşkulu kalabalık sabahın erken saatlerinden itibaren salonu doldurdu. Yoğun kalabalığın ilgisinden dolayı Abdullah Özdemir katılımcılara teşekkürlerini iletti.
Abdullah Özdemir, belediye başkanlığı döneminde yaptığı projeleri de paylaştı. E-Spor Merkezi'nden yaşlılar için hizmete sunduğu Vefahane Yaşam Merkezi'ne engelliler için açtığı Engelsiz Yüzme Havuzu'ndan ihtiyaç sahiplerine yönelik Sosyal Market'e kadar şimdiye kadar hizmete sunulan onlarca eserden bahsedildi.
Düzenlenen toplantıda yeni dönem meclis üyesi adayları da yerini aldı. Tanıtımı yapılan adaylar, birlik ve beraberlik mesajı vererek Bağcılar'ı en iyi noktaya taşıma sözü verdi.
Abdullah Özdemir'in 2024-2029 arası hayata geçireceği projeler, Eğitim-Kültür, Tesisler, Gençlik ve Spor, Engelliler, Ulaşım ve Altyapı, Park ve Yeşil Alanlar, Çevre ve Enerji ve Diğer Kurumlar'dan oluşan 8 başlıktan oluşuyor. Toplumun her kesimine hitap eden projelerde her mahalleye sosyal tesis, kültür merkezleri, kütüphaneler ve yeşil alan çalışmaları yer alıyor.
2024-2029 dönemine ilişkin hayata geçirilmesi planlanan projelerden bazıları ise şöyle;
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