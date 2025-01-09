Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu - Son Dakika
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Politika

Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

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Bağcılar Belediye Meclisi, Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. Yasin Yıldız, 30 oy alarak Bağcılar Belediyesi'nin yeni belediye başkanı oldu.

09.01.2025 17:23  Güncelleme: 20:10
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilen Abdullah Özdemir'in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkan belirlendi. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yasin Yıldız, 15'e karşı 30 oyla Bağcılar'ın yeni belediye başkanı oldu.

Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu
Abdullah Özdemir

ABDULLAH ÖZDEMİR İSTİFA ETMİŞTİ

Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

YASİN YILDIZ KİMDİR?

1983 İstanbul doğumlu olan Yasin Yıldız aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın üniversitesi Yerel yönetimler alanında yapmıştır.

Aktif siyasete 2004 yılında AK Parti Bakırköy ilçesi gençlik kollarında başlamıştır.2007-2009 yılları arasında Bakırköy gençlik kolları ilçe başkanlığı, 2009-2019 yılları arasında Bahçelievler belediyesi ve İBB meclis üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl gençlik kolları yerel yönetimlerden sorumlu İl başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2014 yerel seçimlerin akabinde Bahçelievler Belediye Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2021 yılında AK Parti İstanbul İl kongresinde İl yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir.

2024 yerel yönetimler seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, İngilizce bilmektedir. Temmuz 2024 itibari ile Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Bağcılar\'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Çelikk:
    Yiyin Gari 49 11 Yanıtla
    Serkan Acar:
    Zavallı chp liler herkesi kendileri gibi yiyici Zannediyolar dönün de bir kendi belediyelerinize bir bakın konser ve heykelden başka bir bk yaptığınız yok 80 sene boyunca yediniz hala da yiyorsunuz 0 0
    Nejat Genc:
    aklınıza gelen ilk şey yemek, hayırdır 0 0
  • cem akçay:
    hayırlı kazançlar 34 10 Yanıtla
  • Melih Özke:
    Güngören belediye başkanı BÜNYAMİN DEMİR olması gerekirdi 30 0 Yanıtla
    Naim ÖNERYILDIZ:
    kesinlikle hatta ben bünyamin başkanımı büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterirdim... 0 0
  • Fatih Erg:
    halkın oyu olmadan kafalarına göre koyup çıkarıyorlar 17 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yeni yiyici 11 3 Yanıtla
  • Mustafa İzci:
    öteki belediyelerden görevden alma yaptıklarında kayyım kendi belediyesi olunca seçim ne güzel adalet 6 4 Yanıtla
    meltem11:
    yallah kandile 0 0
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