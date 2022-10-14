Cumhurbaşkanı Tokayev, yaptığı konuşmada, dar çerçeve toplantısında işbirliğinin güncel konularıyla ilgili verimli görüş alışverişinde bulunduklarını ve gelişmenin önceliklerini belirlediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Kırgızistan, Kazakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bağımsız Devletler Topluluğu, 2023 dönem başkanlığı Kırgızistan'a geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.