Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor

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Bahçeli: Bayram sonrası TBMM\'ye önemli görev düşüyor
06.06.2025 08:15
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Bahçeli: Bayram sonrası TBMM\'ye önemli görev düşüyor
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Bayram sabahı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye'ye yürüyoruz. Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesindedir. Bütün siyasi partilerimiz, böyle bir süreci kucaklamalı, Toplumsal gerginliğe gerek duyulmamalıdır. Darbe yasaları yok edilmelidir. Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor" dedi.

Kurban Bayramı'na başkentte giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk olarak Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli "Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesindedir. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz.

"GENÇLİK ÜZERİNDE OYUNDA SON VERİLMELİ"

Bütün siyasi partilerimiz, böyle bir süreci kucaklamalı, Toplumsal gerginliğe gerek duyulmamalıdır. Gençlik üzerinde oyuna son verilmeli. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır.

"SEÇİM SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR"

Darbe yasaları yok edilmelidir. Milli iradeye dayalı bir kurucu anayasa anlayışı çerçevesinde yeni bir anayasa ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Seçim sistemi gözden geçirilmelidir. TBMM'nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğün güncellemek gerekir. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır.

"BÜTÜN PARTİLER TÜRKİYE İÇİN TÜRKİYE PARTİSİ OLMALIDIR"

Başka ülkelerin tesiri altında kalarak kutuplaşmaya ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır. Bütün partiler Türkiye için Türkiye partisi olmalıdır. Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor."

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ERŞAN KUNERİ:
    Hassktr ordan a.g pzvengi 58 14 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    terörsüz türkiyeyemi yürüyoruz yoksa terör devletli komşumuz olan türkiyeyemi yürüyoruz. 45 8 Yanıtla
  • Mustafa POLAT:
    Tapuya gitse evin tapusu için rapor istenecekler, ülkenin devrine ön ayak oluyor.. 46 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    ölmediki millet kurtulsun. belkide öldü dublör diyorlar. 33 10 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Azrail de işini yapmaz oldu dön ülkeye bak görevine azrail 32 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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